Deze adrenalinejunkie brak al van alles, maar aan stoppen dacht hij nooit

Om een goede shorttracker te zijn, is er geen ruimte voor angst. Daar kan Hugo Bosma over meepraten. De 22-jarige Bosschenaar liep al verschillende zware blessures op, maar telkens knokte hij zich terug. “Of ik voorzichtiger ben geworden? Nee joh, ik ga er altijd vol voor.”

Shorttrack is niet zonder gevaren, blijkt wel uit het lijstje dat Hugo uit zijn hoofd opnoemt. “Ik heb bij de junioren twee jaar achter elkaar mijn been gebroken. Bij een val had ik een hersenschudding en die werd niet goed behandeld. Daardoor heb ik een jaar vergooid. Een jaar later liep ik weer een hersenschudding op, waar ik wel goed van herstelde. En ik heb die blessure later nog een keer gehad.”

Als we vragen hoe Hugo zichzelf zou omschrijven, zegt hij zonder nadenken ‘adrenalinejunkie’. “Ik hou van snelheid en ben bijvoorbeeld groot fan van de Formule 1. Een paar jaar geleden heb ik een parachutesprong gemaakt en dat was zeker niet mijn laatste keer. De spanning is zo mooi, je hart zit in je keel. Vorig jaar wilde ik een cursus parachutespringen doen, maar helaas werd ik een dag ervoor ziek.”

De Brabander twijfelde na iedere blessure geen moment om terug te keren. “Shorttrack is mijn grote passie. Het spel, de snelheid en de spanning trekken me aan. Ik ben erg toegewijd. Trainen, mijn appartement in Heerenveen en de supermarkt, dat is grotendeels mijn leven”, zegt hij lachend.

Financieel is het weleens lastig geeft hij eerlijk toe. “Vooralsnog heb ik geen A-status en daarmee geen inkomsten. Het is lastig om afhankelijk te zijn van je ouders, maar ik ben zeer gemotiveerd om het te redden in de topsport. Al is geld zeker niet mijn belangrijkste motivatie, ik doe het vooral uit liefde voor de sport.”

Om te zorgen dat er toch wat geld binnenkomt, is Hugo zijn eigen social media-bedrijfje begonnen. “Niet dat het al supergoed loopt, maar ik vind het leuk om mijn eigen geld te verdienen. Naast shorttrack is het een leuke invulling van mijn tijd.”

Het NK in Leeuwarden komende zaterdag en zondag is de start van het nieuwe seizoen voor de shorttrackers. Het doel van Hugo is om nieuwe stappen in zijn ontwikkeling te zetten. “Ik wil graag een plekje veroveren in het team voor de World Cups. Daarin kan ik meer ervaring op doen. Mijn droomdoel is een ticket voor het EK of WK.”