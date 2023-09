Klopjacht naar betrapte inbrekers, een dader in de kraag gevat

Na een grote zoekactie door de politie is dinsdagmiddag in het buitengebied boven Tilburg een inbreker in de kraag gevat. Hij en zijn handlanger werden kort daarvoor betrapt door de eigenaar van een woning op Vijfhuizen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het tweetal probeerde de woning binnen te dringen maar had niet gerekend op de aanwezigheid van de eigenaar. Beide inbrekers gingen er daarop als een haas vandoor. De bewoner van het huis belde direct het alarmnummer. De ingeseinde politie zette kort na half vijf razendsnel meerdere eenheden in, onder hen teams met honden. Ook een politiehelikopter bood assistentie. Het buitengebied ten noorden van Tilburg werd nauwgezet uitgekamd. Daarbij werd een van de twee inbrekers ingerekend. Zijn maat wist uit handen van de politie te blijven. Het voertuig waarmee de inbrekers naar de woning waren gereden, is door de politie in beslag genomen. Het voertuig werd door een bergingsbedrijf getakeld en afgevoerd. Het is niet bekend of de inbrekers iets van waarde uit de woning hebben meegenomen.