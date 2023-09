PSV moet volgens Bosz lef tonen bij rentree in Champions League

Vijf jaar lang heeft PSV erop moeten wachten. Maar de Eindhovense club keert morgenavond eindelijk weer terug in de Champions League. De vraag is nog of dat met Noa Lang gebeurt. Verder wil trainer Peter Bosz dat zijn ploeg gedurfd gaat spelen.

“Vijf jaar is te lang”, was Bosz duidelijk aan de vooravond van de rentree van PSV in de Champions League. “Iedereen is blij binnen de club. Ik ben er pas kort, maar je merkt aan iedereen dat het hart sneller gaat kloppen dat we weer op het hoogste niveau mogen meedoen. Dit is ook het podium waar PSV thuishoort.”

“We zullen lef moeten tonen”, vervolgt Bosz zijn verhaal. Het is een goede tegenstander en we spelen in een fantastisch stadion. Maar we hebben altijd de wil om te winnen, dat zal morgen ook op het veld te zien zijn.”

Noa Lang viel zaterdag uit met een blessure maar is wel mee afgereisd met de Eindhovenaren naar Londen. Of hij morgen ook gaat spelen is nog onduidelijk. “Ik weet het nog niet. We gaan zo (dinsdagavond) trainen. Hopelijk gaat dat goed. Daarna ga ik een beslissing nemen over of hij gaat spelen.”

Lang is één van de spelers die al eens in de Champions League speelde, maar in de selectie van PSV zitten ook meerdere spelers die hun debuut gaan maken in het miljoenenbal. Krijgen zij extra aandacht in de voorbereiding? “Dat is niet nodig. We hebben een mooie mix met ervaring. De tijd na de wedstrijd tegen NEC was kort dus je kan er ook niet stil bij staan. Iedereen moet er van gaan genieten want het zijn 90 mooie minuten.”