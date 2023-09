Jesse Kramer wil in het beste wielerteam ter wereld de klassiekers winnen

Team Jumbo-Visma is het beste wielerteam ter wereld. Tijdens de Vuelta was het hele podium bezet door wielrenners van de Nederlandse ploeg. In de opleidingsploeg zitten jongens die ook ooit grote wedstrijden willen winnen, zoals Jesse Kramer uit Borkel en Schaft. De 19-jarige Brabander ontwikkelt zich uitstekend en mocht zich al meten met de wereldtop. "Het geeft vertrouwen dat ik op deze leeftijd al bij die jongens in de buurt kan blijven."

Is het tussen de wereldtoppers mogelijk om als jonge wielrenner door te breken? "Om in de ploeg te komen is erg lastig, je moet het allerhoogste niveau aankunnen. Maar als je jezelf bewijst op de fiets, dan komt die kans echt wel."

Jonas Vingegaard, Primož Roglic, Sepp Kuss of Wout van Aert. De ene na de andere topwielrenner blinkt uit in het Jumbo-Visma shirt. Als belofte noemt Jesse het rijden bij een topploeg als de beste leerschool. "Tijdens een trainingskamp heb ik ze van dichtbij meegemaakt. Ik zie met eigen ogen wat deze jongens ervoor moeten doen om de top te halen."

Een potentiële topwielrenner was hij vroeger niet. De twee trainingen per week bij TWC de Kempen in Valkenswaard zorgden er niet voor dat hij opviel. Dat veranderde toen hij meer ging trainen. Op 18-jarige leeftijd klopte Team Jumbo-Visma op de deur met een aanbod voor het Development Team. Jesse is nu bezig aan zijn tweede jaar. "Voor het seizoen was mijn doel om bij de beloften tot de top te horen. Natuurlijk kan het altijd beter, maar in Nederland zit ik bij de beste renners."

Zijn andere doel dit seizoen was om een wedstrijd te winnen. Daar slaagde hij in, want in maart won hij de vijfde etappe van Olympia's Tour. "Mijn knie deed zoveel pijn dat ik er 's ochtends nog aan dacht om niet van start te gaan. Door de adrenaline ging het tijdens de koers echter goed en deze dag kwam alles samen. Bijzonder voor mij was dat de finish vlakbij mijn huis lag."

Hij weet dus wat winnen is en dat komt mede door zijn instelling. "Ik woon tegenwoordig in Sittard en zit vele uren op de fiets in de heuvels. Daarnaast let ik strikt op mijn eten. Bij alles wat ik doe, denk ik eraan of het goed is voor mijn lichaam."