Politie omsingelt kantoorpand met honden om inbrekers te pakken

De politie heeft met meerdere eenheden dinsdagavond een kantoorpand van bouwbedrijf Hendriks in Oss omsingeld. Er zijn politiehonden ingezet en boven de omgeving aan de Kanaalstraat cirkelde een helikopter.

De actie kwam na een melding dat een schoonmaakster in het pand was overlopen door inbrekers. Volgens omstanders zouden er mogelijk 'meerdere mensen in het gebouw zijn'.

Daarop heeft de politie het pand doorzocht. Ook het terrein rond het gebouw werd uitgekamd. Behalve de geschrokken schoonmaakster werd niemand anders gevonden.

Rond kwart over negen werd de inzet van de politiehelikopter afgeblazen. Ook de hondenteams vertrokken weer naar huis.