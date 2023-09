Politie zoekt man die vrouw van 15.000 euro spaargeld beroofde

De politie zoekt de man die een 28-jarige vrouw uit Eindhoven heeft beroofd van een tas met al haar spaargeld: ruim 15.000 euro. Ze werd opgewacht en bedreigd met een mes.

De overval gebeurde in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 augustus op de Boschdijk, ter hoogte van restaurant Salt & Pepper. Een man spoot een bijtende vloeistof in het gezicht van de vrouw, bedreigde haar met een mes en pakte hardhandig haar tas af. Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan haar kin en ellebogen. Dit is dinsdag bekend gemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De vrouw woonde pas anderhalf jaar in Nederland en is van huis uit gewend om haar spaargeld bij zich te bewaren. Ze droeg een tas van het merk Guess met een portemonnee van hetzelfde merk, met daarin ruim 15.000 euro spaargeld.

Dader leek slachtoffer bewust op te wachten

Volgens de politie wist de dader mogelijk dat de vrouw geld bij zich had, want hij leek haar bewust op te wachten. De man heeft een donkere huidskleur, wordt rond 30 jaar oud geschat en is ongeveer 1,75 meter lang. Hij droeg die nacht een blauw trainingsjack met een Nike-logo en witte schoenen met een rode streep. De politie vraagt getuigen zich te melden.