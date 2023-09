Opvang overleden meisje weer open: zo vertel je kinderen wat er is gebeurd

De kinderopvang in Empel waar maandag een 3-jarig meisje overleed, is woensdag weer open. Binnen is een gedenkhoek ingericht voor het meisje. Kinderopvangboerderij 't Goudvisje heeft professionele hulp ingeschakeld voor de begeleiding. Ook krijgen ouders informatie over hoe ze thuis met vragen van hun kinderen kunnen omgaan. Want hoe praat je met kinderen over zo'n heftige gebeurtenis? "Draai er niet omheen", zegt rouwtherapeut Margot van Rijn uit Etten-Leur.

Kinderopvangboerderij 't Goudvisje heeft ouders een mail gestuurd om te laten weten hoe ze het komende tijd aanpakken. Daarin staat onder meer dat op de opvangboerderij 'op een passende manier' met kinderen wordt gepraat over wat er is gebeurd en dat ze de ruimte krijgen om hun gevoelens en ervaringen te delen. Als ouders hulp willen om thuis vragen van hun kinderen te beantwoorden, kunnen ze terecht bij de opvang. Ze kunnen ook professionele hulp krijgen.

"Het is een behoorlijke klus", zegt Van Rijn. Ze geeft in haar praktijk rouw- en verliesbegeleiding. Van Rijn benadrukt dat het in eerste instantie belangrijk is dat zulk nieuws wél wordt verteld aan kinderen. "Ouders of volwassenen zijn bij groot, verdrietig nieuws geneigd om kinderen te beschermen. Maar kinderen kunnen heel veel aanvoelen. Ze voelen verdriet op de opvang en bij mensen om zich heen. En als ze niet goed weten wat er is gebeurd, gaan ze zelf dingen invullen en kunnen ze met hun gevoel geen kant op."

Maar hoe praat je over zoiets met kinderen? Volgens Van Rijn is het belangrijk om direct te zijn. "Het beste is zonder heel lange inleiding en zonder eromheen te draaien. Zeg bijvoorbeeld dat je iets verdrietigs moet vertellen, en kom dan direct met de boodschap", zegt de rouwtherapeut. "Het is niet erg om dan het woord 'dood' te gebruiken. Dat is toch het meest duidelijke en eerlijke woord. Kinderen begrijpen dat ook sneller. 'Overleden' is soms lastiger te begrijpen, met name voor jonge kinderen. Al betekent het soms wel dat je eerst moet uitleggen wat de dood is."

Het is fijn als zulk nieuws komt van de ouders, of iemand anders waarbij het kind zich veilig voelt. "Het helpt dan als de ouders kalm zijn. Als een ouder erg geëmotioneerd of angstig is, pikt een kind dit op", legt ze uit.

Dat betekent niet dat emoties er helemaal niet mogen zijn. Van Rijn: "Je mag zeker laten zien dat je geschrokken of verdrietig bent. Dan ziet een kind juist dat het niet gek is als er ze er zelf ook iets bij voelen."