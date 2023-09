Doodzieke Anneke geniet in haar laatste dagen weer van een echte tuin

De achtertuin van hospice Roosdonck in Roosendaal zag er lang uit als een treurige wildernis van onkruid. En juist dat op een plek waar stervenden hun laatste levensfase doorbrengen. Carnavalsvereniging de Kurketrekkers uit Roosendaal trok zich dat aan en heeft de tuin, samen met verpleegkundigen, tot een waar parkje gemaakt. "Ik weet niet hoe lang mij het leven nog gegeven is, maar hier word ik erg gelukkig van", zegt de 92-jarige Anneke Burgers.

Het verhaal over de tuin heeft eigenlijk een trieste aanleiding, vertelt Carlo Hermans van de Kurketrekkers: "De vrouw van een van onze leden werd hier opgenomen in de hospice. De verwaarloosde tuin viel hem onmiddellijk op. Uit frustratie is hij wat onkruid gaan plukken. Na haar overlijden zijn we hier samen met andere leden terug naar toe gekomen om de van dit 'onkruidperkje' weer een mooie tuin te maken."

En dat was nog een hele klus, die maanden ging duren. "Nadat we de bosmaaier hadden gebruikt ging er 25 ton nieuwe tuinaarde op en 1300 nieuwe planten in. Daarnaast hebben we prieel gemaakt, een waterspuwer aangelegd die in een roeibootje spuit." De vereniging werd daarbij geholpen door verpleegkundigen van de hospice, die zich ook groen en geel ergerden aan de dorre wildernis.

"Het leven van de bewoners in een hospice wordt heel erg eenvoudig, waarbij je alleen nog kunt genieten van kleine dingen. Van het eten, van het bezoek van familie. En sinds kort dus ook weer van deze opgeknapte tuin. De bewoners kunnen hier weer rondlopen of we zetten ze met bed en al op het terras. Ook de reuring in de tuin waarin werd gewerkt vonden de bewoners gezellig", vertelt verpleegkundige Jeanette Koeman.