Visboer is uit het niets zijn plekje op plein kwijt: 'Mijn bloed kookt'

Visboer Zilvester sloeg vorige week vrijdag van verbazing achterover. Door nieuwe regelgeving is hij zijn vaste plek op het Eindhovense Cassandraplein na tientallen jaren kwijt. Een frietboer staat nu op die plek.

Zilvester Koelewijn kwam onlangs met zijn viskraam naar het Cassandraplein. Totdat er een frietkar aankwam en de frietboer beweerde dat Zilvester op zijn plek stond. Er ontstond een verhitte discussie, die zo hoog opliep dat er drie handhavers moesten komen om de boel te sussen.

De frietboer bleek later gelijk te hebben, tot grote verbazing van Zilvester. De gemeente had nieuwe regels ingevoerd, waardoor Zilvester zijn vaste plek op vrijdag kwijt is. De visboer beweert dat hij nooit geïnformeerd is over een nieuwe regelgeving van de standplaatsen.

“Mijn bloed kookt”, vertelt de visboer aan Studio040. Hij staat er al meerdere jaren en betaalt voor zijn vergunning per kwartaal. “Als je gewoon betaalt, is het toch normaal dat de plek van jou is.”

Nieuwe regelgeving

Door het groeiende aantal foodtrucks en meerdere klachten van ondernemers, besloot de gemeente om haar regelgeving te veranderen. Vroeger konden ondernemers een vergunning kopen voor een vaste standplek. Maar nu zijn er vooral flexibele standplaatsen, zo wil de gemeente meer ruimte maken voor die foodtrucks. Dat is eerlijker, vindt de gemeente.

Maar hierdoor wordt een vaste staanplek, zoals die van Zilvester, niet meer toegekend. De eigenaar van een oliebollenkraam was eerder ook al de dupe van de nieuwe regels.

Vraagtekens

Veel bewoners en vaste klanten hebben hun vraagtekens bij de komst van de frietboer. “Vijftig meter verderop zit een friettent, dat is toch belachelijk”, zegt een klant, die al jaren naar het Cassandraplein komt om vis te halen.

“Zilvester moet blijven”. De friettent op de hoek bij het Cassandraplein is ook niet blij met het arriveren van de frietverkoper. “Ik snap dat de visboer zo boos is, ik ben ook helemaal niet blij”, vertelt eigenaar Elly Zhang.

“Wij zitten hier al drieëntwintig jaar”. Visboer Zilvester legt uit dat er een ongeschreven regel is tussen zijn collega’s dat je niet op elkaars staanplaats gaat staan. “Veel mensen hebben al gezegd, dat ik ergens anders moet gaan staan. Dat wil ik niet, daar staan mijn collega’s.”

Zilvester zegt dat hij niet op de hoogte is gebracht door de gemeente over de nieuwe regels. De gemeente kon dinsdag niet reageren op het geval van het Cassandraplein.