Baby Rivano ging dood omdat hij door elkaar geschud werd: cel en tbs geëist

Tegen Kevin van de B. (29) uit Breda is woensdag voor het gerechtshof 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Kevin zou in 2017 zijn zeven maanden oude zoontje Rivano zo hard door elkaar hebben geschud dat het kind daar twee dagen later aan overleed. De rechtbank legde Kevin daar eerder een celstraf van 7,5 jaar voor op, maar zonder verplichte behandeling.

Vrijspraak of tbs met dwangverpleging? Tussen deze twee uitersten speelde de zitting in hoger beroep zich woensdag af voor het gerechtshof in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie vindt dat Kevin ook verplicht behandeld moet worden naast een flinke celstraf. Kevins advocaat vindt dat niet aan de orde, omdat niet met zekerheid is vast te stellen dat Kevin Rivano dat dodelijke letsel heeft toegebracht. En dus moet Kevin, volgens hem, vrijgesproken worden.

Bijna zes jaar na de dood van hun baby zaten Monique* en Kevin weer bij elkaar in een rechtszaal. De twee hadden een relatie met ‘ups en downs’ en zijn sinds de dood van hun kind flink gebrouilleerd. Monique is bang voor Kevin en verblijft in een instelling op een geheime plek en Kevin zit vast, al is hij, nadat hij in hoger beroep ging ook een periode vrij geweest.

Tongriem losgescheurd

Het moeilijke aan de zaak is dat niemand heeft gezien hoe baby Rivano door elkaar is geschud. En hoe Rivano aan een zware verwonding in zijn mond kwam. De tongriem was losgescheurd en bloedde hevig. Overal in zijn slaapkamer zaten bloedspatjes.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de baby zwaar is mishandeld. Het Openbaar Ministerie zegt dat alleen Monique en Kevin bij Rivano zijn geweest en dat Kevin de enige is die alleen met Rivano is geweest. Verder kan niemand dat letsel volgens justitie hebben toegebracht.

Omdat de baby op 18 november om vijf uur nog gezond was en Monique daarna twee keer even uit huis was, moet Kevin het wel gedaan hebben, is dan de redenering. Kevin moet Rivano hard door elkaar geschud hebben en ook moet hij minutenlang met een stomp voorwerp heftig in diens mond hebben gezeten. Of dat met een voorwerp is geweest of met zijn penis is niet duidelijk. In ieder geval werd sperma gevonden op een van de knuffels.

Al die jaren ontkend

Maar de advocaat van Kevin weerlegde in een lang betoog de redenering van de advocaat-generaal. Volgens hem is er niet genoeg bewijs dat Kevin dat allemaal gedaan heeft. Het kan net zo goed Monique zijn geweest of toch een derde persoon. Kevin zelf heeft al die jaren ontkend dat hij ook maar een vinger heeft uitgestoken naar zijn zoontje. Volgens hem heeft hij hem die bewuste dag verschoond, de fles gegeven en samen met Monique in bed gelegd. Toen hij ’s nachts merkte dat Rivano niet meer ademde, heeft hij 112 gebeld en de baby nog geranimeerd.

Tegen Kevin pleit echter dat agressie bij hem al jaren een probleem is. In de relatie met Monique, maar ook daarbuiten. Monique kon niet tegen Kevin op. Hij was dwingend, bepalend en controlerend. Zijn wil was wet, zo verklaarde Monique via haar advocaat.

Kevin is eerder al verschillende keren veroordeeld voor bedreiging en mishandeling, zelfs toen zijn celstraf even geschorst was. Baby Rivano werd uit huis gehaald omdat hij, toen hij een maand oud was, een blauwe plek had, die abnormaal was.

Monique kreeg Rivano een paar maanden later terug en mocht onder toezicht voor haar kind zorgen. Kevin mocht niet meer bij Monique wonen na de mishandeling van de baby, vanwege zijn agressie en negatieve invloed. Maar Kevin trok zich daar niks van aan en woonde stiekem toch bij Monique. De dag na de crematie van Rivano werd hij opgepakt.

Verplichte behandeling

De advocaat-generaal eiste in hoger beroep dat Kevin nu wel wordt behandeld. Verplicht. Eerder oordeelde de rechtbank dat dat niet nodig is, maar justitie vreest dat Kevin anders in herhaling valt. Zijn agressie en zijn gebrekkige ontwikkeling, borderline en anti-sociale trekken zijn zorgelijk, net als zijn vele veroordelingen, vindt de advocaat-generaal. Ook ziet hij zijn problemen niet en dus vindt de advocaat-generaal dat hij zijn problemen moet gaan inzien, door een behandeling.

Het gerechtshof neemt extra veel tijd voor deze uitspraak. Deze is op 31 oktober.

* Monique is niet de echte naam van de moeder van baby Rivano.

