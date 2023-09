PSV gaat kansloos ten onder bij rentree in Champions League

PSV kende woensdagavond een pijnlijke rentree in de Champions League. Op bezoek bij Arsenal ging het met 4-0 onderuit. De Engelsen waren een paar maatjes te groot en gaven de Eindhovense club een pak huiswerk mee om aan te werken.

Een meer dan harde les voor PSV in de Champions League. Vijf jaar lang werd er naar gehunkerd en woensdagmiddag door vele fans nog gedroomd van een resultaat tegen Arsenal. Na 45 minuten konden die aspiraties de ijskast in. De Engelse club was vier maatjes te groot voor de Eindhovenaren.

Het was genieten wat Arsenal liet zien, maar eveneens schrijnend wat PSV in verdedigend opzicht vertoonde. Een aanvallende speelwijze valt te prijzen, maar tegen deze tegenstander en met deze verdediging ook dodelijk. Nog voor rust werd het al 3-0 voor de Engelsen. Gabriel Jesus scoorde uit een voorzet van Trossard.

Huiswerk

Ondanks dat Arsenal wat gas terugnam in de tweede helft liep het nog wel uit naar 4-0. Odegaard kreeg alle vrijheid voor een schot van afstand. PSV zette er te weinig tegenover. Het probeerde het in de tweede helft wel maar het ontbeerde aan kwaliteit tegen een Europese grootmacht. Arsenal bleef eenvoudig overeind.

De Eindhovense club krijgt van Arsenal een pak huiswerk mee om aan te werken. Wil het op dit niveau meedoen, moet het leren van deze harde lessen. Die lessen zijn er ook voor de trainer, want of deze tactiek geschikt is tegen dit formaat tegenstanders is maar de vraag. Een schande is de ruime nederlaag niet, pijnlijk uiteraard wel.