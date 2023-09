Dubbele regenboog in de hele provincie: dit zijn de mooiste foto's

Wie donderdagochtend tussen half acht en acht uur naar buiten keek, werd getrakteerd op een prachtig verschijnsel. Een dubbele regenboog schitterde boven verschillende plekken, verspreid over onze provincie. En volgens de meteoroloog van Weerplaza is dat laatste bijzonder. Gelukkig weet hij ook precies hoe dat komt.

In onder meer Tilburg, Eindhoven, Drunen, Reusel en Schaijk zagen mensen de dubbele regenboog donderdagochtend. Volgens Jeroen Elferink van Weerplaza komt het niet vaak voor dat dit verschijnsel op zo veel plekken tegelijk te zien is. "Je ziet vaak een regenboog als er kleinere buien hangen, dat is meestal heel lokaal. Dat het nu in een groot deel van de provincie te zien was, is wel bijzonder", zegt de weerman.

Volgens Elferink komt dat doordat er deze ochtend aan de ene kant een groot regengebied onze provincie binnentrekt, terwijl er aan de andere kant een groot gebied met opklaringen is. "In het oosten, waar de opklaringen zijn, schijnt dus de zon. En tijdens het opkomen scheen de zon vanochtend laag onder het wolkendek door. Daardoor was de regenboog in zo'n groot gebied te zien."

Veel Brabanders zagen de regenboog in een perfecte halve cirkel. Maar volgens Elferink is een regenboog eigenlijk nóg groter. "Hij is eigenlijk altijd perfect rond. Maar dat zien wij niet omdat we aan de grond staan. Dus we kunnen alleen een halve cirkel zien. Maar als je in het vliegtuig zit, kun je bijvoorbeeld wel een volledige ronde regenboog zien."

Heb jij de regenboog vanochtend gemist? We zetten de mooiste foto's voor je op een rij: