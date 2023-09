De exen van Bas weten wat stalking met je doet: 'Leef altijd in spanning'

Bas N. Een van de talloze appjes die N. stuurde. Bas N. werd eerder veroordeeld voor stalking. Op Facebook plaatste N. onder de naam Pietje Precies veel berichten. Volgende 1/4 Bas N.

Bas N. (52) uit Eindhoven is dan wel veroordeeld voor het stalken van zijn ex Loes, maar andere ex-vriendinnen vrezen het ergste. Zij kennen Bas maar al te goed en zijn bang dat hij zijn praktijken straks na zijn behandeling in een kliniek gewoon weer voortzet. “Je komt nooit van me af,” beloofde Bas al eerder aan zijn exen.

Het afgelopen half jaar was heerlijk rustig voor Tamara en Els. Bas zat vast en kon zijn exen niet benaderen via mail, whatsapp, telefoon of hoe dan ook. Beide vrouwen hebben in het verleden een relatie met Bas gehad en werden daarna heel erg door hem gestalkt: brieven, mailtjes, appjes, facebookberichten, van alles. Ook schuwde Bas niet om gegevens van zijn exen openbaar te maken, hun telefoonnummer op sekssites te zetten of om een van de exen zwart te maken bij anderen. “Je kunt het zo gek niet verzinnen of Bas deed het. Tot rukfilmpjes sturen aan toe”, vertellen twee van zijn exen. Voor hen op tafel liggen dikke mappen met bewijsstukken tegen Bas.

"Ik was altijd bang dat er weer iets zou komen."

Tamara laat zeven aangiften zien. Els laat zien hoeveel Bas mailt. Ellenlange mails, gericht aan tientallen of misschien wel honderden mensen. Van zijn exen tot aan de politie- en justitietop en de minister aan toe. “Het lijkt wel eens of hij meer rechten heeft dan wij”, verzucht Tamara. “Waar blijven wij, als slachtoffers? Ik had geen leven meer. Was altijd bang dat er weer iets zou van hem zou komen. Hij heeft spullen op mijn naam besteld, abonnementen afgesloten, Facebookpagina’s en LinkedIn geopend onder mijn naam met de gekste beschuldigingen over mij, mijn werkgever en andere mensen op mijn werk lastiggevallen met verhalen over mij. Ik moest op een gegeven moment zelfs mijn baan opzeggen.”

Bas was de hele dag bezig met zijn ex

Door alle ellende die Bas veroorzaakte, zijn de exen een lotgenotenclubje gaan vormen. “Met z’n vieren zitten we in een appgroep en met een paar andere vrouwen hebben we ook contact en waarschuwen elkaar als hij weer bezig is”, vertelt Els. “We vinden allemaal dat er een einde aan moet komen, maar we zijn bang dat hij straks gewoon weer doorgaat als hij uit de cel is en zijn behandeling niet goed aanslaat.” Volgens de vrouwen is het gekke gedrag van Bas begonnen aan het einde van zijn relatie van 25 jaar. “Door slaapproblemen ging hij ’s nachts maar op internet”, weet Els. “Daar kwam hij al gauw op allerlei sites en social media. Hij zat op datingsites, benaderde vrouwen en ging bijvoorbeeld masturbatiefilmpjes sturen. Toen is dat begonnen.” Uit het rapport van een psycholoog blijkt dat Bas kampt met een waanstoornis. Hij is autistisch en ziet dingen die er niet zijn. Ook is hij flink achterdochtig. Dit ging jarenlang goed, maar nadat hij was gescheiden en ook nog zijn baan was kwijtgeraakt, ging het helemaal mis. Het is pure wraak en rancune, weten de vrouwen. “Op een feestje, zegt hij niks. Maar op internet is hij heer en meester. Dan weet hij iedere vrouw in te pakken. En hij heeft een antenne voor kwetsbare vrouwen”, vertelt Els. “En terwijl hij een relatie had met de ene vrouw, stalkte hij de andere.”

"Sinds hij vastzit, voel ik me weer een beetje mezelf."