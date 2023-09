Dit kun je doen als je wakker ligt van je snurkende partner

Als je verkouden bent, kun je er ‘s nachts een flinke partij op los snurken. En dat is natuurlijk vervelend voor de snotneus in kwestie, maar ook voor partner ernaast is het aanpoten. Wie weet lees je dit zelfs wel, terwijl je wakker ligt van het geluid dat je liefje produceert. En dan is dit wat je snurkende metgezel én jijzelf eraan kunnen doen, volgens deze twee slaapcoaches.

"Stap één voor de snurker is om vooral niet op de rug te liggen", zegt slaapcoach Beitske Schoof uit Goirle. Iedereen die alleen snurkt met een verkoudheid of gewoon altijd: rugslapers hebben sneller de neiging om hard te snurken. "Er zijn meerdere oplossingen om die slaaphouding minder prettig te maken." Zo zijn er speciale shirts met een luchtkussen op de rug. Je kunt natuurlijk ook een tennisbal in je slaapshirt naaien, zodat je het wel laat om zo oncomfortabel te gaan liggen.

Snurkt je partner toch gewoon stug door? Ga dan niet porren. Hoe verleidelijk dat ook is. "Iemand steeds aanstoten als-ie snurkt, is namelijk niet heel bevorderlijk voor je relatie", grinnikt de slaapcoach. Dan raak je namelijk allebei een beetje geïrriteerd. De één door slaapgebrek, de ander omdat die steeds wakker gepord wordt. "Dan kun je beter samen overdag een oplossing zoeken, in plaats van om vier uur 's nachts te gaan bekvechten."

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Een neusspray kan een paar uurtjes helpen, maar die mag je niet te lang en te vaak gebruiken. En uien naast je bed zijn helaas een mythe. Die helpen niet om je neus open te houden. "Er zijn ook speciale mondpleisters die voorkomen dat je met je mond open slaapt", tipt Schoof. "Die zien er misschien een beetje heftig uit, maar ze doen wel hun werk. Als je door je neus ademt, snurk je minder."

Als echt niets helpt, kun je als je last hebt van een snurker zelf ook wat doen. "Natuurlijk kun je oordopjes in doen", tipt Lisanne Belissa, die óók slaapcoach is. "Maar die dempen natuurlijk niet alles." Mocht het geluid daarom nog te storend zijn, kun je ook eens proberen om wat regengeluiden of 'white noise' op de achtergrond aan te zetten. "Dan maskeer je het gesnurk met een monotoon geluid. Sommige mensen kunnen dan opeens wel slapen", vult Schoof aan.

Nog een optie is om eerder dan je partner naar bed te gaan. Dan ben jij al wat dieper in slaap en krijg je het gesnurk misschien niet mee. Dat helpt trouwens alleen bij het in slaap vallen. "Met doorslapen werkt dat niet. En vaak worden mensen 's nachts juist wakker door het gesnurk", zegt Belissa.

De beste oplossing voor als je echt wil bijtanken, is daarom om een nachtje apart slapen. Dan kunnen jullie allebei slapen en is iedereen gelukkig. Het is ongezellig en niet knus, maar het werkt wel.