Tientallen bestuurders betrapt met telefoon in hand: allemaal op de bon

Een flink aantal bestuurders is dinsdag door de politie op de bon geslingerd omdat ze tijdens het rijden hun telefoon vast hadden. Tijdens een touringcarcontrole werden 89 mensen betrapt op telefoongebruik. In totaal werden meer dan honderd bestuurders bekeurd voor verschillende overtredingen. De politie heeft ook het rijbewijs in beslag genomen van iemand die te hard reed.

De controle was dinsdag tussen tien uur 's ochtends en vier uur 's middags. Vanuit een touringcar keken agenten of automobilisten hun telefoon vast hadden tijdens het rijden. In de buurt van de touringcar reden negen onopvallende politieauto's en drie auto's van de Koninklijke Marechaussee. Als agenten vanuit een touringcar zagen dat iemand in overtreding was, gingen de onopvallende auto's eropaf om de bestuurder te laten stoppen.

Dit gebeurde op verschillende plekken in onze provincie. Zo werd gecontroleerd op de A16, A58, A27, A59, de Midden-Brabantweg, de Ringbaan West in Tilburg en de Backer en Ruebweg in Breda.

111 bekeuringen

In totaal kregen 111 mensen een bekeuring. Daarvan waren 89 voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Al die bestuurders kunnen een boete voor 380 euro op de deurmat verwachten, exclusief negen euro administratiekosten. Dat komt in totaal neer op meer dan 33.000 euro.

Verder werden er boetes uitgedeeld voor onder meer het niet laten zien van een rijbewijs, te hard rijden, geen gordel dragen, rood licht negeren, bumperkleven en een verlopen APK.

De politie heeft van een bestuurder zijn rijbewijs in beslag genomen, omdat hij 160 kilometer per uur reed op een weg waar 100 kilometer per uur is toegestaan.

Zo gaat de politie vanuit een touringcar te werk om appende bestuurders op de bon te slingeren.