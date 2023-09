Mannen gepakt voor wapenhandel nadat verdachte zonder helm op scooter rijdt

Twee Eindhovenaren zijn dinsdag aangehouden voor het handelen in vuurwapens en harddrugs. Het gaat om mannen van 23 en 32 jaar oud. Ze kwamen in beeld bij de politie toen een van de mannen zonder helm op een scooter rondreed en daarop werd aangesproken.

Wijkagenten het Eindhovense stadsdeel Woensel zagen dinsdagmiddag een 23-jarige man die zonder helm op een scooter reed. Toen ze hem aan de kant zetten, gedroeg de man zich 'opvallend zenuwachtig, vriendelijk en meewerkend'. De man had geen legitimatie bij zich, dus de agenten besloten verder onderzoek te doen.

"Deze snorfietser bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs, maar wel van een prachtige handelsvoorraad aan geestverruimende middelen. De gemiddelde coffeeshophouder zou er jaloers op zou zijn", meldt een van de wijkagenten. Daarnaast bleek dat hij al gezocht werd voor het bezitten van vuurwapens en harddrugs.

Tweede verdachte opgespoord

De man werd voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek dat hij met een andere verdachte, een 32-jarige man, contact had over het handelen in vuurwapens en automatische wapens. Die tweede verdachte was in 2021 al eens aangehouden voor het bezitten van en handelen in vuurwapens en drugs.

Diezelfde avond werden twee huizen in Eindhoven doorzocht. In een van de huizen, in Eckart, werd die 32-jarige man aangehouden. Hij ontkende dat hij vuurwapens en drugs thuis had liggen. Agenten vonden na een doorzoeking toch 'een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs aan die duidelijk bestemd waren voor de handel'.

Beide mannen zitten vast en moeten later voor de rechter verschijnen.