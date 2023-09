Amerikaanse prijs voor Henk die overal zoekt naar nieuwe conifeersoorten

Coniferenkweker Henk van Kempen heeft een internationale prijs gekregen. Een Amerikaanse vereniging is zo te spreken over zijn bijdrage aan het verspreiden en ontdekken van nieuwe coniferen, dat ze een bokaal naar Son en Breugel stuurden.

"Mensen denken bij een conifeer meteen aan zo'n grote knoeperd", begint hij. Maar volgens de Brabantse kweker is er veel meer dan dat. "Ik ben vooral gespecialiseerd in de kleine dwergvormen en rariteiten. Vandaar dat ik ook constant op zoek ben naar nieuwe soorten."

Hoe dat in zijn werk gaat? Van Kempen trekt er iedere twee jaar op uit voor een 'expeditie', zoals hij het zelf noemt. De plantenkenner trekt dan door Canada of de Verenigde Staten, op zoek naar afwijkingen bij deze bomensoort. Van Kempen is ook geregeld in bijvoorbeeld Scandinavië en Oostenrijk te vinden. "Maar Amerika is wel echt het walhalla."

Volgens hem kun je daar in de natuur zomaar op nieuwe soorten stuiten. "Gewoon rondrijden en kijken of je ergens in een grote boom een afwijking ziet. En door die dan weer te vermenigvuldigen, kun je coniferen zoals je hier ziet krijgen."

Als voorbeeld pakt hij er een zogenoemde Japanse parasol bij. Die lijkt totaal niet opeen traditionele conifeer. "Deze heeft dikke, vlezige naalden. En zo zijn er honderden andere types: bonte vormen, extreme dwergvormen of gele varianten."

In zijn kwekerij in Son en Breugel staan zo'n 23.000 verschillende plantjes. Uit heel de wereld komen speciale verzoeken voor de boompjes van Henk. "Vandaar dat ik constant op zoek ben naar nieuwe soorten."