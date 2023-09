Geen sportauto of Rolex voor shorttracker Daan Kos: 'Het is geen vetpot'

Verwacht geen sportauto voor de deur of een Rolex om de pols van shorttracker Daan Kos. “De beste vijf shorttrackers van Nederland krijgen een A-status en daarmee salaris. Ik heb een selectiestatus en verdien daarmee 300 euro per maand. Met deze onkostenvergoeding kan ik mijn appartement in Heerenveen betalen. Supertof dat ik hier kan wonen, want ik train twee keer per dag in Thialf.”

De Bredase sporter komt tijdens een interview op een bankje voor schaatsstadion Thialf in Heerenveen rustig over. Maar eenmaal de schaatsen aan en de helm op het hoofd, gaat een knop om bij de 20-jarige shorttracker. Daan verandert dan in een snelheidsduivel. "Shorttrack kan gevaarlijk en risicovol zijn. De spanning en adrenaline maken de sport zo gaaf." Naast het schaatsen studeert Daan biologie. “Vorig jaar bij de junioren ging dat best goed, maar het is nu vooral een kwestie van heel erg plannen. Het is fingers crossed en hopen dat het goed blijft gaan. Ik wil er in ieder geval mee doorgaan, al ligt de focus op shorttrack.”

"Als ik iets nodig heb, moet ik vooral mijn ouders lief aankijken."

Maar de combinatie betekent wel dat hij geen tijd heeft voor een baantje. “Mijn schema is vol. Een vetpot is het dus zeker niet. Als ik iets nodig heb, moet ik vooral mijn ouders lief aankijken." Gelukkig krijgt Daan de kosten voor deelname aan toernooien door de bond vergoed, nu hij bij het Nederlands team zit. "Ik hoop in de toekomst een A-status te bemachtigen, zodat ik mijn eigen geld kan verdienen en op toernooien prijzengeld in de wacht kan slepen.” Rijk zal hij nooit worden met zijn sport, maar dat is ook niet waarom hij voor shorttrack koos. “Het is een hele opoffering, maar ik steek er zoveel tijd in vanwege mijn liefde voor de sport. Het is bovendien mooi om je land te mogen vertegenwoordigen en als je goed presteert kom je op schitterende plekken in allerlei werelddelen. Zo heb ik dit jaar al meegedaan aan het EK in Polen.”

"Shorttrack is leuker en spectaculairder dan schaatsen."