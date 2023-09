Dichte deuren en ijsberend personeel bij BCC: ‘Ben al aan het solliciteren’

Verbaasde gezichten bij klanten die donderdagmiddag elektronicazaak BCC in Veghel wilden binnenlopen. Hoewel de winkels voorlopig open zouden blijven, waren de deuren gesloten. Maar wie wat langer bleef staan kon toch naar binnen. “We zijn beperkt open,” vertelt een medewerker. “Je kunt in principe nog wel wat kopen, maar we raden het niet aan.”

De sfeer in de zaak is gelaten. Donderdagochtend kregen de medewerkers van de elektronicaketen te horen dat het faillissement van BCC is aangevraagd. Daarom hangen er op de deuren briefjes dat de zaak failliet is. Maar wat dat precies betekent weten de medewerkers niet. Hoewel ze eigenlijk niks mogen zeggen, vertelt een van de medewerkers dat het faillissement voor hem als een verrassing kwam. “We zagen wel al een aantal weken dat er minder geleverd werd, maar dat we failliet zouden gaan had ik niet verwacht.” De medewerkers van BCC krijgen deze maand geen salaris, maar alleen een voorschot van 250 euro. De 22-jarige jongen baalt ervan, maar heeft zich er al bij neergelegd. “Je doet er toch niks aan. Ik ben maar gaan solliciteren. Ik heb volgende week een gesprek voor een nieuwe baan.”

"Alle elektronica die ik in huis heb, heb ik hier gekocht."

Ondertussen staan er meerdere klanten met een vragend gezicht voor de deur. De medewerker loopt ernaartoe en legt uit dat ze gewoon binnen kunnen. Maar hij raadt het af om dure apparaten te kopen. “Ze krijgen geen garantie meer van ons bovenop de fabrieksgarantie. Dus ik zou het dan niet doen", zegt hij. "Een wasmachine gaat vaak wel twee jaar mee, maar misschien geen vijf jaar.” Een klant die voor een airfryer komt besluit daarna om de koop te laten schieten. “Die extra service vind ik toch altijd fijn, dus dan bestel ik hem wel ergens online”, zegt Lemmia Laaroussi. Ze is vaste klant en baalt van het faillissement. “Alle elektronica die ik in huis heb, heb ik hier gekocht. De service en extra garantie waren altijd heel fijn. En het is jammer voor Veghel, nu is er weer een grote winkel weg.”

"Dan maar tv kijken vandaag."