'Bonnie en Clyde': na moorden ging leven vol drank en drugs gewoon door

Een bizar en gruwelijk moordverhaal kreeg vrijdagmiddag voor de rechtbank in Den Bosch een bijpassende eis: er werd levenslang en 25 jaar cel geëist tegen Bill C. (52) uit Rosmalen en Sharona de J. (34). De twee hebben volgens justitie moorden in Lieshout en Amsterdam op hun geweten. Daarna leefden ze gewoon verder alsof er niets aan de hand was, op kosten van hun slachtoffers.

Levenslang. De eis dreunde vrijdagmiddag nog even na in de rechtszaal in Den Bosch. De moordzaak gaat maandag verder met de pleidooien van de advocaten, en daarom was de eis van de officier van justitie het laatste wat vrijdag werd gezegd.

Bill C. zat de hele zitting al veel met zijn hoofd naar beneden. Alsof hij al aanvoelde dat de eis tot levenslang eraan zat te komen. Minutenlang zat Bill nog te overleggen met zijn advocaat na de hoogst mogelijke eis, tot hij van de parketpolitie echt weer terug naar zijn cel moest.

De feiten die over Bill en over Sharona naar voren werden gebracht tijdens de rechtszaak logen er niet om. Bill C. uit Rosmalen heeft twee moorden gepleegd. Eerst doodde de voormalige bouwvakker in mei 2021 in Lieshout de oud-topman van Vlisco, Willem van der Willigen. Zes weken later pleegde hij nog een moord, op Benito van Ommeren (65) in Amsterdam. Sharona hielp bij die moorden, meent justitie, en ze bekommerde zich om het geld en de spullen van de slachtoffers.

De officier van justitie kwam tot zijn levenslange eis voor Bill en 25 jaar cel voor Sharona. omdat hij vindt dat de twee moorden met voorbedachten rade zijn gepleegd. In een requisitoir dat twee uur duurde schetste hij hoe justitie de dubbele moordzaak ziet:

Bill en Sharona waren een stel en waren helemaal in de ban van elkaar. Bill was gescheiden en ging verder met de transseksuele prostituee Sharona, die 34 jaar geleden geboren werd als Peter. Hij was dominant in de relatie die veelal om seks, drank en drugs draaide. En zij was onderdanig.

Toen de twee vanwege prostitutie- en drugsoverlast uit hun huurhuis in Rosmalen werden gezet en ze hun intrek namen in een garagebox, nam Sharona een beslissing die alles zou veranderen.

Een van haar klanten, Willem van der Willigen, vroeg haar eind april om bij hem te komen wonen in zijn villa in de bossen in Lieshout, inclusief gratis drugs. In ruil daarvoor hadden de twee dan seks. Sharona ging op de uitnodiging in en Van der Willigen haalde haar op.

Eerder verklaarde Bill dat hij kapot was van verdriet toen Sharona hem verliet, maar de officier van justitie is ervan overtuigd dat er een plan was om Van der Willigen te vermoorden en zijn rekeningen te plunderen. Sharona had de wachtwoorden van Van der Willigen gevonden en daardoor was het een koud kunstje om overal bij te komen.

Op de avond van 2 mei 2021 reed Bill naar Lieshout. Hij knipte een gat in het hek en liep naar de villa. In de keuken trof hij Sharona, die hem wees waar Van der Willigen lag te slapen. In de slaapkamer sloeg Bill met een hamer vijf tot tien keer met een hamer op diens hoofd en sloot diens ogen.

Daarna ging het leven van Bill en Sharona verder waar het gebleven was: binnen een uur na de moord belden ze hun drugsdealer, die ze ook gewoon binnen lieten voor een rondleiding. De volgende dag gingen ze pinnen van de rekening van Van der Willigen en boekte Sharona geld over naar haar eigen rekening.

Het bizarre was dat de twee in het huis van Van der Willigen bleven wonen. Zeker twee weken woonden de twee daar. Sharona ontving daar ook nog klanten, terwijl het lichaam van Van der Willigen nog in zijn bed in een andere kamer lag.

Na een paar weken gingen ze naar Amsterdam om met het geroofde geld in dure hotels te slapen. Ondertussen reed Bill af en toe naar Lieshout om bijvoorbeeld de muntenverzameling of de bestelde creditcards op te halen. Ook gaf hij de honden te eten.

Ondertussen beheerde Sharona de telefoon van Van der Willigen waardoor het leek alsof die nog in leven was. Zo verzette ze een afspraak met een pedicure en wist ze te voorkomen dat een van de zonen langs zou komen.

Op 11 juni veranderde hun luxe leven ineens toen het lichaam van Van der Willigen was gevonden. Ze vluchtten midden in de nacht hun hotel uit, omdat ze ook wel snapten dat de politie hen snel zou ontdekken. En dat klopte: de politie zag de overboekingen naar de rekening van Sharona, zag de twee pinnen op camerabeelden en vond de auto van Bill vlakbij de villa in Lieshout.

Binnen de kortste keren had de politie de twee gevonden in Amsterdam, want daar werd de telefoon van Van der Willigen getraceerd en ook de telefoon van Sharona.

Besloten werd om de twee te volgen en nog niet te arresteren. Dat ze voor 90.000 euro de bank- en aandelenrekening hadden geplunderd was wel duidelijk, maar de politie wilde meer bewijs verzamelen over de moord op Van der Willigen.

Pijnlijk was dan ook dat in de tijd dat de politie de twee observeerde, er nog een moord werd gepleegd: Bill en Sharona mochten bij de 65-jarige Benito van Ommeren logeren in ruil voor geld, drugs en seks. Maar na een paar dagen, op 23 juni, had Van Ommeren genoeg van het stel.

Van Ommeren vroeg ze laat op de avond om te vertrekken en zette hun spullen op de gang. Er ontstond een ruzie, Bill keek Sharona aan, die knikte en vervolgens dook Bill op de Surinaamse man. Na verschillende klappen, trok Bill de riem uit zijn broek en wurgde de man.

Sharona legde een matras en wat handdoeken over het lijk en vervolgens ging het precies zoals in Lieshout. Sharona ging zoeken naar de pincode van Van Ommeren. In de dagen erna werd (vergeefs) geprobeerd te pinnen en verkocht Sharona wat spullen van Van Ommeren in een pandjeshuis.

De moord was puur zakelijk, beredeneerde de officier van justitie. Want de twee wisten wel dat ze vroeg of laat gepakt zouden worden. Door Van Ommeren te vermoorden konden ze nog een paar dagen langer in zijn huis wonen en hadden ze weer wat geld.

Er kwamen nog verschillende bekenden langs in het appartement, terwijl Van Ommeren dood achter de bank lag. De politie luisterde ondertussen mee met gesprekken en besloot uiteindelijk op 26 juni het appartement binnen te vallen. Bill en Sharona werden gearresteerd en achter de bank vonden agenten tot hun schrik het lichaam van Benito van Ommeren.

Het heeft 2,5 jaar geduurd voor de officier eindelijk een straf kon eisen tegen de twee, die zichzelf ook wel Bonnie en Clyde noemden. Volgens de officier komt dit vooral door de verdachten zelf. Sharona verklaarde veel, maar steeds wisselend over haar aandeel in de moordzaken. Ze geeft wel toe dat ze de rekening van Van Willigen heeft geplunderd, maar maakt haar rol in de moordzaken zo klein mogelijk, meent justitie.

En Bill lijkt haar daarbij te helpen, zo betoogde de officier van justitie. Hij is degene die de moorden pleegde en zal daarvoor worden veroordeeld. Daarom kan hij het beste de rol van Sharona zo klein mogelijk maken.

Maar de officier ziet dat anders: Sharona is medeplichtig aan de moord op Van Willigen. Zij bedacht mede het plan. Bij de dood van Van Ommeren had ze ook een rol. Zij gaf toestemming om hem aan te vallen, ging op zoek naar iets om hem mee te wurgen en probeerde hem met een steelpan te slaan. Na zijn dood dekte zij hem toe met een matras.

Typisch vond de officier hoe de twee hun laatste momenten samen beleefden in de politiebus, kort na hun arrestatie:

“Ik hou van jou. Het was leuk in Amsterdam. Heb jij spijt?”

“Nee, ik had het niet willen missen.”

“Ze dachten dat de wereld van hen was”, zo omschreef de officier. Twee moorden en ondertussen genieten van het geld, in totaal 90.000 euro. Ze sliepen in de duurste hotels in Amsterdam voor soms 1800 euro per nacht, ze kochten drugs en sieraden. Bill vroeg Sharona ten huwelijk in de hal van een luxe hotel en de twee waren al aan het regelen dat ze daar ook zouden gaan trouwen.

En toen het lichaam van Van der Willigen was ontdekt en het geld op was, probeerden ze hetzelfde bij Benito van Ommeren te doen, zei de officier. “We hebben toch niks meer te verliezen, want het net sluit zich”, meenden de twee. “Hem vermoorden is beter dan dat we op straat staan.”

De officier vond dat hij niets anders kon eisen dan levenslang. Bill heeft nooit mee willen werken aan onderzoeken en dus kan bij hem geen stoornis worden vastgesteld. En daarom moet de maatschappij dan maar maximaal worden beschermd tegen Bill. En dat komt neer op een levenslange straf. Sharona heeft geholpen bij twee moorden en moet daarvoor 25 jaar de cel in, vindt justitie.

Vrijdag in de rechtszaal waren Bill en Sharona maar timide. Hun leven met veel te veel drank en drugs en afwijkende seks is ten einde nu ze al 2,5 jaar in de cel zitten. Sharona vindt nu dat ze in had moeten grijpen en Bill zei vrijdag dat hij spijt had en dit nooit had mogen gebeuren.

Bill gaf ruiterlijk toe dat hij flink is afgegleden de laatste jaren door drank en drugs. Van een huisvader met twee kinderen die een keer gepakt is voor dronken rijden tot een dubbele moordenaar.

Maandag komen de advocaten van Bill en Sharona aan het woord. De rechtbank doet op 5 december uitspraak.

Omroep Brabant hield een liveblog bij tijdens de zittingsdag vrijdag. Dat is hier terug te lezen.