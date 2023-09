Zon schijnt komende dagen uitbundig: 'Het wordt echt nazomer!'

Er zijn een paar fijne nazomerdagen in aantocht. "Vooral zondag schijnt de zon uitbundig", vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"Deze vrijdagochtend is het ook nog droog en gaan we de zon nog best vaak zien", vertelde Jeroen op de radio. "Het is best vriendelijk weer, al staat er wel een stevige wind uit zuidwestelijke richting. 's Middags trekken vanuit België een paar buien de provincie binnen. Daar kan wat onweer en hagel bij zitten."