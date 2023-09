Sterrenrestaurants hebben het zwaar: 'Elk dubbeltje omdraaien'

Restaurants met een Michelinster zitten de laatste tijd in zwaar weer. Het ene na het andere restaurant besluit de deuren te sluiten of gaat failliet. Donderdag bleek dat Sense, het laatst overgebleven sterrenrestaurant in Den Bosch, failliet is verklaard. "Wat we nu zien, was misschien wel eerder gebeurd als corona er niet was geweest", denkt horecatrendwatcher Wouter Verkerk.

In februari besloten de eigenaren van Mijn Keuken in Wouw te stoppen. Het werd steeds moeilijker om personeel te vinden en de prijzen van vaste lasten en producten gingen juist omhoog. In juli werd WOOD Gastropub in Hilvarenbeek failliet verklaard. Deze week ging restaurant Sense in Den Bosch failliet. Het is een trend die zonder de coronaperiode waarschijnlijk al veel eerder te zien was geweest, denkt Verkerk. "In de coronacrisis waren er steunmaatregelen en mochten ondernemers later hun belastingen betalen. Dat zorgde ervoor dat restaurants drie jaar lang eigenlijk niet failliet gingen. Terwijl er normaal gesproken elke maand wel een paar zaken over de kop gaan", legt hij uit. Nu de steun wegvalt en belastingen moeten worden betaald, zie je volgens de trendwatcher dat sommige bedrijven alsnog kopje onder gaan. "Vlak na de coronaperiode gingen we massaal het leven vieren en uit eten. Maar nu voelen we allemaal dat het economisch moeilijker wordt. We hebben allemaal minder te besteden en zijn voorzichtiger met uit eten gaan."

"Mensen willen niet meer heel hard werken voor weinig geld."

Vooral restaurants in het hoogste segment gaan failliet, volgens Verkerk. "Dat zijn vaak sterrenrestaurants. Gasten vinden het al gauw een heel dure zaak, zeker nu de prijzen onder druk staan." En dat terwijl een Michelinster niet direct betekent dat er veel geld binnen wordt geharkt. "Het zijn plekken waar heel veel mensen werken. Ook daar moeten de salarissen groeien. Zeker na corona heb je gezien dat mensen niet meer zo heel hard willen werken voor weinig geld", zegt Verkerk. Ook Soenil Bahadoer ziet dat veel zaken het zwaar hebben. Hij is chef-kok van De Lindehof in Nuenen. Dat restaurant heeft twee Michelinsterren. "Je moet elk dubbeltje omdraaien", vertelt hij. "We hadden eigenlijk ook niks anders verwacht. Na corona zijn we goed gestart. Iedereen wilde uit eten. Maar daarna kwam al snel het moment dat voorschotten van de coronaperiode terug moesten worden betaald. Nu heb je ook de inflatie erbij. Personeel is heel duur geworden en moeilijk te vinden. Producten zijn veel duurder geworden. Dat kun je de gasten niet allemaal laten betalen", vertelt Bahadoer.

"Het is een slechte tijd."