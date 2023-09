Peter Bosz eist van zijn spelers een overwinning in Almere

Van Het Emirates Stadion naar het Yanmar Stadion. Van een stadion met een capaciteit van 60.000 naar een stadion met minder dan 5.000 plekken. Een groot verschil voor PSV dat woensdag verloor van Arsenal en zaterdag aantreedt tegen Almere City. Na de fikse nederlaag in Londen eist Peter Bosz een overwinning in Flevoland.

“We zijn verplicht deze wedstrijd te winnen”, is de trainer duidelijk, een dag voor de wedstrijd. “Dit zijn heel andere krachtsverhoudingen dan afgelopen woensdag. Dit is in niks te vergelijken.”

En misschien lonkt er daarom wel een banenschil in Almere. De Eindhovenaren zullen op zoek moeten naar motivatie om ook te presteren in een wat troostelozere ambiance dan de Champions League. “Ik heb daar nooit moeite mee gehad”, vertelt Bosz over zijn eigen ervaringen. “Maar ik had ploeggenoten die ook minder scherp of gemotiveerd waren na een Europese wedstrijd. Die heb ik in het veld toen flink uitgescholden.”

De oefenmeester zal zijn spelers er vrijdag nog extra op wijzen dat er morgen geen reden is om te verzwakken. “Het is heerlijk om Europees te spelen maar dat is natuurlijk geen reden om de nationale competitie te laten schieten. Als speler moet je het juist lekker vinden twee keer te spelen in een week.”