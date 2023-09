Juicht de burgemeester voor Helmond Sport of voor FC Groningen?

Voor Michiel van Veen wordt de wedstrijd van Helmond Sport bij FC Groningen een bijzondere. De burgemeester van de Brabantse gemeente Gemert-Bakel is ook bestuurslid van Helmond Sport, maar vooral groot fan van FC Groningen. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik het vrijdagavond niet lastig ga vinden."

Michiel van Veen is geboren in Groningen en woonde in de eerste jaren van zijn leven in de Groningse wijk Helpman. "Ik ben geboren in 1971, het oprichtingsjaar van FC Groningen", lacht de burgemeester. Daarna woonde hij ook nog in Veendam, maar groeide op in het Brabantse Cuijk. Zijn studentenleven speelde zich weer af in Groningen, waar hij studeerde aan de Hanzehogeschool. De liefde voor FC Groningen kreeg hij vooral mee van zijn opa.

De 52-jarige Van Veen is sinds 2016 burgemeester van Gemert-Bakel. In november 2020 werd hij bestuurslid van Helmond Sport. Bij zijn aantreden zei Van Veen dat hij een bescheiden bijdrage wil leveren aan de geschiedenis van het betaald voetbal in de Peel: "Door samen met alle betrokkenen te bouwen aan een mooie sportieve toekomst voor Helmond Sport."