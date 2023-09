200 cobra’s gevonden middenin een woonwijk: ‘Ellende niet te overzien’

In een huis aan de Dr. Ensinkstraat in Halsteren is vrijdag een 'flinke partij illegaal vuurwerk' gevonden. In totaal ging het om 17 kilo, waaronder ruim 200 Cobra’s. Het huis staat middenin een woonwijk.

Het vuurwerk lag in het huis zelf én in een naastgelegen schuur bij het huis. Er is nog niemand opgepakt, meldt de politie, dat het huis binnenging vanwege een ‘lopend onderzoek’. De bewoner van het huis moet op een later moment een verklaring komen afleggen op het politiebureau. ‘Niet te overzien’

Het bezit van illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk, stelt burgemeester Margo Mulder van de gemeente Bergen op Zoom “Als het mis gaat met dergelijk vuurwerk is de ellende niet te overzien. Politie en gemeente controleren daarom strikt op het bezit van en de handel in deze explosieven.” In deze video wordt uitgelegd wat er gebeurt als er honderden Cobra's zouden ontploffen, middenin een woonwijk.