Anouks graffiti fleurt vondelingenhuis op en de buurt vindt het prachtig

Voor jonge kunstenaars is het moeilijk om aan de bak te komen, maar in Den Bosch krijgt de 18-jarige Anouk Brand haar eerste grote kans. Omdat er bij het oude vondelingenhuis verbouwd wordt, mag zij de kale bouwschotten beschilderen. En daar zijn de buren zo blij mee, dat ze door alle complimenten zelfs een beetje vertraging heeft opgelopen.

"Ja, goh, ik vind het prachtig", staat een straatbewoner verwonderd naar het werk te kijken. Hij heeft zijn helmpje nog op en stapt hij van zijn elektrische fiets. Het is een wat oudere man, die een paar huizen van het monumentale vondelingenhuis vandaan woont. "Ik had het nog niet gezien." Hij kijkt naar het monumentale vondelingenhuis in de Clarastraat, waar de komende maanden flink aan gebouwd wordt.

Het gebouw, dat in de steigers staat, wordt omringd door houten bouwplaten. Ze zijn hemelsblauw gespoten met graffitibussen. Het is een blauwe lucht, met hier en daar een wolkje en een grote groep met ooievaars. "En waarom de ooievaars?", vraagt de passant. "Denk eens na, wat dit voor gebouw is", lacht zijn buurman.

Het werk is een eerbetoon aan de vondelingen, die ooit verbleven in het vondelingenhuis. Kunstenares Anouk, die uit Dordrecht komt, vindt het mooi om de geschiedenis van het gebouw in haar werk terug te laten komen. Ze ziet het als het teruggeven van een verhaal aan een stad. "Het is nu mijn derde dag, dus het duurt iets langer dan gepland. Maar er komen zo veel mensen om een praatje te maken of een compliment te geven, dat dat ook wel heel veel energie geeft."