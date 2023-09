Willem II-TOP Oss afgelast vanwege hevige stortbui

De wedstrijd Willem II - TOP Oss is vrijdagavond afgelast. Hevige regenval maakt het onmogelijk om de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd uit te spelen in Tilburg.

De wedstrijd wordt 3 oktober ingehaald, vanaf acht uur 's avonds.

Onbespeelbaar

Op X gaan veel beelden rond van het veld in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Daarop zijn grote plassen water te zien. De boosdoener is een heftige stortbui vlak voor aanvang van het duel. Daarna lag er dus zoveel water op het veld dat de bal niet meer wilde rollen.

Na druk overleg tussen de trainers van de twee clubs en de scheidsrechters viel het besluit dat het veld onbespeelbaar is.

Supportersactie valt in het water

Sommige supporters van Willem II waren na het eerste fluitsignaal van plan om 'voor zeker 10 minuten het stadion te verlaten'. Dat vanwege het gevoerde beleid van de Tilburgse club.