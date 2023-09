Automobilist schiet uit bocht en raakt 5 auto's: 'Net een F1-circuit hier'

Een automobilist veroorzaakte vrijdagnacht een enorme ravage aan de Rivierensingel in Helmond. De bestuurder schoot daar met zijn auto uit de bocht en raakte vijf geparkeerde auto's.

Volgens de buurtbewoonster kwam deze automobilist uit de richting van het bedrijventerrein en reed hij richting het centrum. "In de bocht ging het mis en raakte hij de vijf auto's. Onze auto is gelukkig niet beschadigd, maar die van onze buurvrouw helaas wel."

Ze staat niet te kijken van de crash. "Het is bij de bocht bij huisnummer 223 haast een Formule 1-circuit", laat ze weten. "De snelheid waarmee hier gereden wordt, is abnormaal. Ik hoop echt dat de gemeente hier wat aan gaat doet. Een tijdje terug was het hier ook al raak, toen zat er een in de schutting."