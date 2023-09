Eerste treffer Lozano helpt slordig PSV aan simpele zege in Almere

PSV heeft geen fout gemaakt op bezoek bij Almere City. De promovendus werd eenvoudig opzij gezet met 4-0. Toch zal Peter Bosz aanmerkingen hebben op het spel van zijn ploeg. Het was bij vlagen erg slordig.

Zijn rentree vorige week in het Philips Stadion was al een feest. Helaas voor de supporters mocht Lozano toen niet de penalty nemen. De supporters moesten een weekje langer wachten op het eerste doelpunt van de Mexicaan voor PSV sinds 2019.

In Almere was het namelijk wel raak. Vlak voor rust maakte hij na een mooie combinatie met Guus Til de 2-0. De middenvelder had na een kwart wedstrijd de Eindhovenaren op voorsprong gezet uit een voorzet van Noa Lang.

Missie geslaagd

Een zorgeloze avond dus voor PSV dat nog geeneens goed speelde. Het was erg slordig en moest met regelmaat toestaan dat Almere dreigend werd in de zestien. Geluk voor de Eindhovenaren was dat de promovendus het niet uitspeelde tot grote kansen.

Het belangrijkste voor PSV was dat het de tik uit Londen goed zou verwerken en in Almere geen misstap zou begaan. Tot zover is die missie geslaagd. Want na rust liep PSV verder uit. Joey Veerman schoot na ruim 65 minuten voetballen beheerst de 3-0 binnen.

Foutloos

Het gaf Peter Bosz de gelegenheid zijn complete aanval te wisselen en de offensieve spelers meer rust te gunnen, maar bovenal wisselspelers wat meer speeltijd te geven. Veel beter werd het spel daar niet van. Toch scoorden de Eindhovenaren nog één keer. Ricardo Pepi maakte in de blessuretijd de 4-0.

Trainer Peter Bosz is vooral tevreden met de uitslag. "Want we speelden helemaal niet goed", zei hij. "Totaal niet zelfs. Maar we kwamen vooral voor rust niet aan het voetballen", zei de PSV-coach bij ESPN. "Het veld was ook glad, veel spelers gleden uit. Daar zal het ook wel een beetje mee te maken hebben. Maar het werd gevaarlijk na iedere bal die we achter hun defensie legden. We hadden veel vaker kunnen scoren."

PSV blijft dankzij de overwinning foutloos in de Eredivisie. Het heeft na vijf wedstrijden nog altijd de volle buit. De komende week wachten twee thuiswedstrijden tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam. De kans dat de Eindhovense ploeg na zeven wedstrijden nog altijd ongeslagen is, lijkt erg groot.