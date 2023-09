Meisje (11) vermist in Breda, mogelijk alleen op reis door provincie

De politie heeft zaterdagavond de vermissing van een 11-jarig meisje in de buurt van het centrum van Breda bekendgemaakt. Er zijn aanwijzingen dat ze op weg is naar het oosten van de provincie.

De politie heeft ook een foto en de naam van het meisje vrijgegeven. Het gaat om Sarah Abdi Yusuf, geboren op 22 december 2011. Op dit moment is er een zoektocht gaande naar het 11-jarige meisje.

Volgens de politie is het meisje vermist geraakt in de buurt van het centrum van Breda. Het is mogelijk dat ze onderweg is naar Tilburg, maar dat is niet zeker.

Signalement

Het meisje heeft kroeshaar en is ongeveer 1.40 tot 1.50 meter lang. Ze draagt een korte lichte broek, donkere trui en witte sportschoenen. Mogelijk loopt ze rond met een Louis Vuitton tas. Ze draagt geen jas of sieraden.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft over haar verblijfplaats, of iets heeft gehoord of gezien, contact op te nemen via 0900-8844.