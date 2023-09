Het 11-jarige meisje dat zaterdagavond vermist werd in Breda is terecht. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Het meisje was het laatst gezien in de buurt van het centrum van Breda. De politie had aanwijzingen dat ze op weg zou zijn naar het oosten van de provincie.

Waar het meisje is teruggevonden, is niet bekendgemaakt. "We onderzoeken wat er met haar gebeurd is", laat een politiewoordvoerder weten.