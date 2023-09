Man uit het niets met een mes in zijn benen gestoken, veel mensen getuige

Een 37-jarige man is rond halftwaalf zaterdagavond door een man die hij niet kent een aantal keer in zijn benen gestoken op de Haagdijk in Breda. De verdachte ging er daarna vandoor, maar agenten konden hem korte tijd later alsnog aanhouden.

Tot een ambulance aankwam, schoten allerlei mensen de gewonde man te hulp. Zij probeerden het bloed te stelpen. Summier signalement

Agenten konden kort met het slachtoffer praten. Hij kon een summier signalement geven van de verdachte. Daarop werd een zoekactie gestart. Het slachtoffer werd vervolgens in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Stroomstootwapen

Op de Markendaalseweg zagen agenten korte tijd later een man lopen die voldeed aan het signalement. Deze 30-jarige man had bloedsporen op zijn handen en kleren. Hij had een mes in zijn hand. Hij reageerde niet op het aanroepen door de agenten en liet het mes niet vallen. Daarop gebruikten de agenten hun stroomstootwapen. Vervolgens kon de verdachte veilig geboeid worden en naar het politiebureau gebracht worden. Veel getuigen

Er waren volgens de politie veel mensen getuige van de steekpartij. Vanwege de heftigheid van de gebeurtenis wordt hen aangeraden contact op te nemen met Slachtofferhulp.

Wat er aan de steekpartij in Breda vooraf ging, wordt onderzocht (foto: Perry Roovers/SQ Vision).