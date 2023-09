Vrouw gaat ervandoor na frontale botsing, twee auto's total loss

Een automobiliste is er zaterdagnacht vandoor gegaan nadat ze met haar auto frontaal op een andere auto botste op de Kanaaldijk Noord in Someren. Dit gebeurde rond halfdrie.

In de ene auto zaten drie vrouwen, in de andere auto - met Frans kenteken - twee vrouwen. Een van de vrouwen is naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Speurhond

De bestuurster van de Franse auto verliet vervolgens de plaats van het ongeluk. De brandweer en agenten met een speurhond hebben nog naar deze vrouw gezocht, maar hebben haar niet meer gevonden. De weg was over tientallen meters bezaaid met auto-onderdelen en glas. Beide auto's waren na de frontale botsing total loss en zijn door een bergingsbedrijf opgehaald.