Raadslid trekt aan de bel: poep, plas en naaktloperij in Oss

Omlopen omdat er naakte mensen in de bosjes liggen, drugs gebruiken en constant bezopen zijn. Er lopen ratten rond en mensen poepen en plassen in het wild. In het centrum van Oss hebben bewoners een volle kaart als het gaat om de overlastbingo. Nadat niemand naar de buurtbewoners wilde luisteren, zette de SP van Oss hun deur open. "Ik ben er echt erg van geschrokken", vertelt raadslid Marie-Therese Janssen.

"Iedereen had hetzelfde verhaal", gaat ze verder. Dat er constant dronken mannen rondlopen die drugs gebruiken, ruzie maken en mensen naroepen. De buurtbewoners voelen zich er zo onveilig door, dat ze zelf met hun verhaal nog niet in de publiciteit durven te treden. "Ze zijn namelijk hartstikke bang", vertelt Janssen namens hen. De mensen die de overlast veroorzaken staan namelijk bepaald niet open voor kritiek. "Toen een oud koppeltje er een keer iets van zei, werd er nog de hele nacht op hun raam geklopt."

"Mensen vertelden dat er mannen in de schemering voor hun neus zaten te poepen."

Janssen is zich kapot geschrokken nadat ze de verhalen van bewoners hoorde. "Mensen vertelden dat er mannen in de schemering voor hun neus zaten te poepen." Normaal gesproken is het raadslid wel goed op de hoogte van wat er in haar stad gebeurt, maar dat de overlast zo erg was, wist ze niet. "Dan voel je je opeens niet meer zo'n trotste Ossenaar." De overlast ontstond nadat er een grote groep met arbeidsmigranten op één plek kwam te wonen. Er zit een groep in het waterschapsgebouw en een groep in het City Hotel, vlak bij elkaar. "Als je na je 40-urige werkweek weer op een hotelkamer zit, snap ik ook wel dat je soms naar buiten vlucht. Deze mensen zijn kwetsbaar en ze spreken de taal niet", gaat het raadslid verder. Ze vervelen zich en zoeken daarom elkaar en de verdovende middelen op. Dat geldt overigens niet voor de vluchtelingen die in het belastingkantoor zitten, benadrukt het raadslid. "Daar heeft de buurt geen overlast van."

"Handhaving is er wel, maar bij lange na niet genoeg."