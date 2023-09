Joey is kampioen in petanque, ook al is hij pas 29

Op je 29ste kampioen petanque worden van de Nations Cup op het Europees Kampioenschap, dat is toch niet iedereen gegund. Maar sinds Joey van Doorn uit Schijndel als negenjarig menneke met zijn opa mee ging boulen, was het hek van de dam. Nu petanquet hij al 17 jaar en hoort hij bij de Nederlandse top, met zijn opa als allergrootste fan. Hoewel hij dit jaar met de finales van het EK net achter het net viste, gaat het team van de petanquer tóch maar mooi met de Nations Cup naar huis.

"Nee, mijn opa is nu helaas niet mee", lacht Joey. Hij zit nu in het Franse Albertville, waar het Europees Kampioenschap Petanque plaatsvindt. "Het is petanque trouwens, niet jeu de boules." Op de achtergrond klinkt nog wat geschreeuw van publiek: de wedstrijden zijn namelijk nog bezig. "Maar hij is wel mijn grootste fan. 'Top, mooi, super', zei hij over de winst."

"Het is toch een beetje een aparte sport voor zo'n jonge gast."

Joey valt tijdens het EK toch wel op door zijn leeftijd. Het is niet voor niets dat hij er vooral met zijn opa over praat. "Maar inmiddels vinden mijn vrienden het ook wel leuk, hoor", lacht hij. "Eerst respecteerden ze het wel, want het is toch een beetje een aparte sport voor zo'n jonge gast, maar nu vinden ze het ook echt leuk." Het is namelijk niet alleen de keuze voor de sport zelf die het bijzonder maakt, maar ook de term 'senioren'. "Alleen val je daar bij petanque vanaf je 23ste al onder", legt Joey uit. Maar het moge duidelijk zijn: hij is loeifanatiek. Dat zijn ploeg dit jaar de finale van het EK zelf niet heeft gehaald, gaat door merg en been. "Dat was een dramatische dag", zegt de petanquer onverbiddelijk. "We wisten maar twee van de vijf potjes te winnen en hadden slecht gespeeld. We hebben echt dramatisch verloren." Daardoor haalde het team de knock-outfase niet en schoven ze door naar de Nations Cup. Een soort troostprijs voor net-niet-finalisten van het EK. En die hebben ze dan wel weer glansrijk gewonnen.

"Bij zo'n Nations Cup zit er toch 500 man op de tribune. Dat voel je wel."

"Veel trainen", verklapt de speler zijn geheim. "Drie keer per week." Zelf doet hij dat bij zijn geliefde JBC 't Dupke, de petanquevereniging van Sint-Michielsgestel. "Je moet vooral enorm veel ballen gooien, voor je armen en pols." Maar het is ook zeker een mentale kwestie. Want of je nou eredivisie in het Nederlands voetbal speelt, of petanque, er zijn toch veel ogen op je gericht. "Bij zo'n Nations Cup zit er toch 500 man op de tribune. Dat voel je wel." Gelukkig is Joey daar inmiddels wel tegen bestand. "Veel ervaring opdoen", zegt hij. Daardoor staat hij er zondagavond toch maar mooi, met zijn mede-senioren, op het podium van het EK Petanque. Met een medaille, een Nederlandse vlag en grote grijns.