Mitchell voetbalde tegen Lionel Messi, maar zijn shirt kreeg hij niet

Lionel Messi maakte op zondag 29 augustus 2021 zijn competitiedebuut bij Paris Saint-Germain. Mitchell van Bergen (24) uit Oss speelde diezelfde dag zijn eerste wedstrijd op Franse bodem bij Stade de Reims. Zo stond hij zomaar ineens op het veld tegenover de Argentijnse grootheid. "Hij is echt niet bij te houden." Nu twee jaar later is hij terug in Nederland.

Ooit tegen Messi voetballen is voor weinig spelers weggelegd. Mitchell weet nog goed dat hij voor het eerst op het veld stond met de Argentijn, een voetballer waar hij altijd met bewondering naar keek. “Toen ik hem vooraf in het stadion zag, dacht ik: dit is hij echt. Het was in het begin onwerkelijk om zo dicht bij hem te zijn. Maar dat had ik ook met spelers als Neymar en Mbappé. Je loopt zomaar tussen de wereldsterren. Apart om mee te maken als je net bij een nieuwe club speelt.”

Messi maakte volgens Mitchell de hoge verwachtingen meer dan waar. “Ik ken hem natuurlijk van televisie, een geweldige speler. Je weet als je hem in actie ziet ongeveer wat hij op het veld gaat doen. Messi is echter niet bij te houden.” Mitchell vroeg na afloop het shirt van de Argentijn, maar dat hield hij voor zichzelf.

Paris Saint-Germain is een van de beste ploegen van Europa, maar volgens Mitchell is het niveau in de Franse competitie Ligue 1 sowieso erg hoog. “Het is een heel fysieke competitie met veel goede spelers. In Nederland kennen we lang niet alle namen, maar sommige van de spelers kunnen uitgroeien tot wereldtoppers. Er werden door het fysieke spel meer dingen van mij gevraagd dan ik in Nederland gewend was.”

De Osse aanvaller wilde een belangrijke basisspeler worden bij Stade de Reims, maar dat lukte niet. Hij speelde in twee jaar 48 competitiewedstrijden. “Ik kreeg te weinig vertrouwen en speelde op verschillende posities, waardoor ik moeilijk in mijn ritme kwam. Het ging wat ten koste van mijn plezier in het spel. Door de twee jaar in Frankrijk ben ik wel volwassener geworden."