Man gewond bij steekpartij in Drunen, politie zoekt verdachten

Bij een steekpartij in Drunen is een 21-jarige man uit Waalwijk gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met een wond aan zijn bovenarm. De politie is op zoek naar de verdachten, die na de daad zijn gevlucht.

Arnold Tankus Geschreven door

De melding van de steekpartij kwam kort na vijf uur zondagmiddag. Het incident vond plaats op het Raadhuisplein in Drunen, nadat er ruzie ontstond en een gevecht zou hebben plaatsgevonden. Er is door getuigen een mes gezien en bloed, aldus een woordvoerder van de politie. Zoektocht naar verdachten

Wat de aanleiding van de ruzie is, is niet bekend. De politie startte onmiddellijk een zoektocht naar verdachten en sprak met meerdere getuigen. De verdachten zijn nog niet gevonden.



Het slachtoffer is een man uit Waalwijk, die in zijn bovenarm werd gestoken. Er was sprake van veel bloedverlies, maar niet levensbedreigend, verzekert de woordvoerder van de politie.