Willy en René: 'Zo'n puinhoop als bij Ajax kan het bij PSV nooit worden'

Ondanks een dik pak slag bij Arsenal vorige week maakt PSV rustige en voorspoedige tijden door. Hoe anders is dat op dit moment bij Ajax. Daar werd met een gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord en een ontslagen technisch-directeur een nieuw dieptepunt bereikt. PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof verbazen zich enorm over de chaos in Amsterdam. En de gebroeders zijn stellig: een technisch directeur als Mislintat die op eigen houtje vele miljoenen uitgeeft aan volslagen onbekende spelers, krijgt bij PSV geen kans. "Dat gaat hier niet gebeuren."

"Toch zijn er bij ons ook gekke dingen gebeurd", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Onze vriend Bruma is hier ook voor meer dan tien miljoen binnengekomen. Dan hadden ze beter mij op mijn leeftijd op kunnen stellen." Maar Amsterdamse toestanden waren er niet en komen er ook niet, menen de broers. "Wij hebben bij PSV een veel betere Raad van Commissarissen", vindt Willy. "En we hebben ook een algemeen directeur die technische zaken heeft gedaan (Marcel Brands). Die kijkt wel over de schouder mee en die grijpt in als het nodig is."

"Ajax is nu geen topclub, maar een tobclub."

Leedvermaak voelen Willy en René niet richting Ajax, maar verbazing wel. "Dit is ook niet goed voor het Nederlandse voetbal", vindt Willy. Ze horen een van de grote clubs van Nederland te zijn, volgens Ajax zelf de nummer één, maar ze zijn afgezakt naar de middenmoot." René heeft dezelfde gedachte. "Ajax is nu geen topclub maar een tobclub. Volkomen terecht dat die Mislingtat is ontslagen. Hij mag nu ook niet meer bij de Loosdrechtse Plassen komen." "Gisteren was een zwarte dag", zegt Willy doelend op de rellende Ajax-fans. "Je moet echt strenger straffen. In Engeland doen ze dat ook. Gooi je iets op het veld dan ga je een tijd de cel in. Dan denken ze wel na voor ze zoiets doen. En je moet misschien bekertjes verbieden op de tribune." René ziet dat niet zitten. "Dan komt er wel weer eentje met een aansteker." Omdat fouilleren blijkbaar niet helpt, lijkt de enige oplossing dat fans alleen nog naakt naar het stadion mogen. "Goed idee", lacht Willy. "Als er mooie dames bij zijn, dan letten ze daarop en doen ze verder niks."

Gooi er maar een spuit in

In de podcast komen de broers ook terug op de dikke nederlaag van PSV tegen Arsenal en hoe Bosz zijn team beter kan wapenen tegen dit soort sterke tegenstanders. Ook verbazen zij zich erover dat PSV'er Armel Bella-Kotchap en Ajacied Steven Bergwijn alle twee dit weekend niet speelden na een tandartsbezoek. "Voor de uitwedstrijd tegen Bastia kon ik niet eens lopen", zo verhaalt René uit de oude doos. "Toen duwde dokter Van den Brekel er een spuit in en toen heb ik gewoon gespeeld."