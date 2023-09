Gleb vluchtte uit Oekraïne om hier te studeren: '4 uur per dag in de trein'

Gleb Kupriianov werd zondag zeventien, maar hij hoopt zijn belangrijkste verjaardagscadeau nog te krijgen. De uit Oekraïne gevluchte jongen zou heel graag een kamer in Den Bosch willen hebben. Gleb woont nu nog in Dalfsen bij Zwolle, maar studeert in de hoofdstad van onze provincie. "Om op tijd in de collegebanken te zitten, moet ik om vijf uur opstaan."

"Mijn vader helpt mensen daar fysiek en mijn moeder helpt hen mentaal", vertelt Gleb. Hoewel hij zelf ook graag zou willen helpen, is het voor hem te riskant om terug te keren naar Oekraïne. "Ik zou waarschijnlijk het leger in moeten. Bovendien is het onzeker of ik later nog uit Oekraïne zou kunnen vertrekken, mocht ik dat willen."

Gelukkig voelde Gleb zich al snel thuis in Nederland. "Ik heb een heel goede docent in Dalfsen, hij leert me Nederlands", deelt hij enthousiast. "En ik speel graag piano. Ik was daar in Oekraïne al mee begonnen, maar ik heb de afgelopen anderhalf jaar in Nederland grote stappen gemaakt", zegt Gleb, die als vrijwilliger piano- en orgelconcerten verzorgt.

Gleb wil hier ook aan zijn toekomst werken. Daarom is hij in Den Bosch, aan Avans Hogescholen, international business gaan studeren. Deze vierjarige opleiding is een uitdaging, vooral door het heen en weer reizen vanuit Zwolle. "Een enkele reis met de trein duurt ruim twee uur. Vaak moet ik om 5 uur 's ochtends opstaan om op tijd bij de lessen te zijn en kom ik laat thuis. Het is bijna niet vol te houden." Daarom zoekt hij al enige tijd naar een kamer in Den Bosch.