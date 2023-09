Ruth is gouden buur van Brabant: 'Tot mijn grote schrik en verbijstering'

De wijk Heusdenhout in Breda boft maar. Want hier woont de beste buur van Brabant. Hoewel de bescheiden 87-jarige Ruth Huldsel het zelf nog niet helemaal wil geloven, kreeg zij zondag de Gouden Buur Award uitgereikt.

Zondag werd Ruth, ter ere van burendag, gekroond tot de beste buurvrouw van Noord-Brabant. In het speeltuintje om de hoek had de buurt de boel versierd: "Toen ik aan kwam lopen zag ik allemaal tafeltjes, vlaggetjes, taart en heel veel mensen", vertelt ze zelf. "Ik dacht dat er een trouwerij gaande was. Dat dit voor mij zou zijn, kwam niet in me op."

In haar ogen is wat zij allemaal doet voor de buurt niet meer dan vanzelfsprekend. Daarom schrok ze er een beetje van dat ze er zo voor in het zonnetje werd gezet. "Ik vind het een beetje onzin", zegt ze. "Ik doe toch helemaal niet zo veel?"

Zorgen voor planten en huisdieren

Maar daar steekt buurtgenote Monique meteen een stokje voor: "Jawel hoor, ze heeft maar liefst zeven huissleutels van mensen die hier in de straat wonen. Voor iedereen zorgt ze voor de plantjes of huisdieren en ze is altijd vrolijk. Ze verbindt mensen in de wijk echt aan elkaar."

Ruth wordt op haar beurt meteen weer verlegen. "Ik ben met pensioen", lijkt ze haar goede daad te willen verdedigen. "Waarom zou ik mensen niet helpen? En ik houd van mensen, ik vind het contact heel leuk." Monique vertelt dat de meeste mensen haar ook goed weten te vinden. Ruth: "Ja heerlijk, als kinderen hun huissleutel vergeten, bellen ze bij mij aan", zegt ze glimlachend.