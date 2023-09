Man uit het niets geslagen en door hond gebeten na Helmond Sport-wedstrijd

Een 55-jarige man is vrijdagavond na de wedstrijd Helmond Sport-FC Groningen geslagen door een straatrover en gebeten door zijn hond in Helmond.

De 55-jarige man was op weg naar huis na een bezoek aan de thuiswedstrijd van de Helmondse voetbalploeg. Op de Straakvense Bosdijk werd hij vervolgens door een onbekende man met een hond van achteren vastgepakt.

De man met de hond riep tegen het slachtoffer dat hij zijn geld wilde hebben. Om zijn woorden kracht bij te zetten hitste de straatrover zijn hond op. Het slachtoffer werd meermaals door de hond in zijn armen en benen gebeten.

Ook sloeg de straatrover het slachtoffer in het gezicht. Daarna wist de man te ontsnappen en thuis te komen. De beten van de hond moesten nog diezelfde avond worden gehecht in het ziekenhuis.

Signalement

De politie heeft een signalement verspreid van de verdachte man. Hij is ongeveer 1 meter 90 groot en sprak gebrekkig Nederlands met een buitenlands dialect. De hond die de man bij zich had was een grote bruine hond met witte vlekken.