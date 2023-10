Turner Jermain Grünberg naar Olympische Spelen na heel veel tegenslag

Jermain Grünberg kende in zijn carrière al vele tegenslagen. De 23-jarige Tilburger kwam erbovenop en startte afgelopen weekend naar eigen zeggen beter dan ooit aan het WK turnen in Antwerpen. Het Nederlandse team dwong zondag met een elfde plaats een ticket voor de Olympische Spelen af. "Dat was mijn ultieme doel, al toen ik jong was."

Leon Voskamp Geschreven door

We mogen het woord pech eigenlijk best met een hoofdletter schrijven. Jermain heeft in de loop der jaren namelijk niet altijd het geluk aan zijn zijde gehad. “Om enkele voorbeelden te noemen: op het WK ben ik een paar keer gevallen, ik heb mijn enkel gebroken, op het EK ging mijn vinger uit de kom en ik ben een keer noodgedwongen geselecteerd voor het EK terwijl ik niet helemaal fit was. Ik ben als topsporter in alle valkuilen gestapt die er zijn.”

"Met meer plezier dan ooit getraind."

Wat doe je na de zoveelste blessure en daarmee samenhangend tegenvallende prestaties? “Ik heb de tijd genomen om de beste versie van mezelf te worden. Toen ik eenmaal blessurevrij was, heb ik met meer plezier getraind dan ik ooit heb gedaan. Plezier is de basis van alles. Zo heb ik de keuze gemaakt om veel zelf te trainen en niet altijd met de nationale ploeg. Ik weet op basis van ervaring hoe ik mijn hoogste niveau haal.” Op mentaal vlak kreeg hij steun van verschillende mensen. “Dat heeft me zeker geholpen, maar ik heb ook heel veel zelf gedaan. Na iedere blessure ben ik er bovenop gekomen en uiteindelijk hebben die vervelende momenten me sterker gemaakt. Ik ben altijd blijven geloven in mijn doelen.”

"De Spelen is het allerbelangrijkst."