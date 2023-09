Kyara zit flink in de schulden, maar kan toch meedoen aan de Singelloop

Kyara Venekamp uit Breda is pas twintig jaar oud, maar zit nu al flink in de schulden. Ze heeft geen geld om zondag mee te doen aan de Bredase Singelloop. Gelukkig heeft de organisatie van het loopevenement honderd startbewijzen geschonken aan de stichting Quiet die zich inzet voor mensen die in armoede leven. Daardoor kan Kyara toch mee kan rennen en daar is ze erg blij mee: "Normaal is de Singelloop te duur voor mij."

Kyara staat onder curatele. Dat betekent dat iemand anders beslissing voor haar neemt over haar financiën. "Ik ben in de schulden ben geraakt doordat ik mijn salaris altijd heel snel opmaakte en dingen kocht die ik eigenlijk niet nodig had", vertelt Kyara. "Ik leer nu om dat niet meer te doen en mijn bewindvoerder lost de financiële problemen op. Dat kost tijd en daarom is het zo fijn dat ik nu toch aan de Singelloop mee kan doen."

"Ik doe de vijf kilometer en ben al blij als ik het haal."

Ze heeft haar startbewijs van vijftien euro gekregen van de organisatie van de Singelloop omdat haar inkomen niet voldoende is om dat zelf te betalen. "Ik vind het heel fijn dat ik hieraan mee kan doen omdat ik dan weer met andere mensen praat. Daar word ik een vrolijker mens van." Kyara heeft veel zin in de Singelloop, maar er is nog wel wat werk aan de winkel. Het is nog flink puffen tijdens de laatste training. Voor Kyara eindigde de het helaas met een zak ijs op haar gezwikte voet, maar hopelijk kan ze zondag meelopen. Het zal op karakter moeten gebeuren. "Ik doe de vijf kilometer en ben al blij als ik het haal", zegt ze. De honderd startbewijzen worden verdeeld via de stichting Quiet. Voorzitter Rutger van Eijken van Quiet van de afdeling Breda: "Mensen die in stille armoede leven trekken zich vaak terug door schaamte of geldgebrek. Wij verleiden ze om uit hun isolement te komen en toch weer naar buiten te gaan. We proberen de pijn van armoede een beetje te verzachten. Zo regelen we bioscoopkaarten, een etentje of in dit geval dat ze mee kunnen doen aan een sportevenement."

"Je haalt mensen uit hun isolement en ze leren anderen kennen."

Kyara krijgt niet alleen het startbewijs voor niets. De organisatie Bezorgde Ondernemers Breda zorgde voor nieuwe hardloopschoenen, een T-shirt en een lunch. Drijvende kracht is Nicole Wezel van sportschool MyHealth Breda, die gratis looptraining regelde. "Ik ben gaan bellen en het is mooi om te zien dat veel ondernemers willen helpen", zo zegt ze. "Kyara had nooit mee kunnen doen als ze geen gratis hardloopschoenen had gekregen. En dat is zo belangrijk voor deze mensen. Door te sporten voelen ze zich beter, slapen ze beter en worden ze weer onderdeel van de maatschappij. Ook na de Singelloop gaan we hier mee verder." Ook de gemeente Breda ondersteunt het initiatief en betaalt mee. "We willen dat iedereen kan meedoen in onze stad", zegt wethouder Arjen van Drunen, die zelf meedeed met de laatste looptraining. "Je haalt mensen uit hun isolement en ze leren anderen kennen. Er doen ook minderjarige vluchtelingen mee en dat is heel belangrijk voor hun integratie."