Vacansoleil in problemen: faillissement dreigt voor reisorganisatie

De Eindhovense reisorganisatie Vacansoleil heeft financiële problemen. De aanbieder van campingvakanties heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank in Den Bosch. Dat is vaak een voorbode van faillissement. Vacansoleil heeft driehonderd medewerkers in dienst.

Het bedrijf laat weten dat het afgelopen periode onder zware druk stond. Vacansoleil had een grote schuldenlast opgebouwd. Na de uitbraak van de coronapandemie zakte de verkoop van campingvakanties in en had het bedrijf extra financiering nodig.

Nu de rentes zijn gestegen, is de berg schulden voor het bedrijf onhoudbaar geworden. Ook de hoge inflatie zorgde voor problemen, meldt Vacansoleil.

Onderhandelingen niet geslaagd

Het bedrijf had eerder al maatregelen genomen om de schulden te verminderen, kosten te verlagen en de omzet te verhogen, maar zonder succes. Er is ook gezocht naar een mogelijke koper, maar onderhandelingen hierover liepen stuk. Het bedrijf kijkt samen met een bewindvoerder of het bedrijf nog een toekomst heeft.

Via het in 1969 opgerichte Vacansoleil gaan jaarlijks zo'n half miljoen mensen op vakantie. Bij een eventueel faillissement maken klanten die een aanbetaling hebben gedaan, waarschijnlijk gecompenseerd. Het bedrijf is namelijk aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), die klanten van reisorganisaties vergoedt in het geval van een bankroet.

Reorganisatie

Volgens een woordvoerder van het bedrijf dateren veel schulden nog uit de periode van voor de coronacrisis. Toen leed Vacansoleil enkele jaren achtereen verliezen. Een reorganisatie moest voor beterschap zorgen, maar de pandemie zorgde opnieuw voor financiële problemen.

"We hebben dit jaar en vorig jaar gewoon winst gemaakt uit de gewone bedrijfsvoering. Maar dat is zonder de rentebetalingen. De rentelasten uit het verleden moet je van die winst betalen", legt de zegsman uit.

Voor de driehonderd medewerkers van Vacansoleil breekt een onzekere periode aan. Het is de bedoeling dat een bewindvoerder samen met de directie van het bedrijf kijkt welke toekomstmogelijkheden er nog zijn.