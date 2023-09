Dode chauffeur gevonden in geparkeerde vrachtwagen

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Volgende 1/3 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

In een vrachtwagen die geparkeerd stond op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son is dinsdag een dode chauffeur gevonden. Volgens de politie is de man op een natuurlijke manier overleden.