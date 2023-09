Fietser overleden na aanrijding met bestelbus, bestuurder had gedronken

Een 69-jarige man uit Valkenswaard die maandagavond ernstig gewond raakte bij een aanrijding in Bergeijk, is aan de gevolgen overleden. De man werd op zijn fiets aangereden door een bestelbusje. De bestuurder daarvan had gedronken, zo meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond kwart voor zes op de Fressevenweg in Bergeijk. Meerdere hulpdiensten rukten uit en ook landde er een traumahelikopter. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij maandagavond aan zijn verwondingen overleden. Na een blaastest bleek de bestuurder van de bestelbus 1 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Dat komt overeen met zo'n vijf glazen bier. De man is aangehouden en verhoord. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de botsing.