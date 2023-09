Eerste 'competitietopper' voor PSV... tegen Go Ahead Eagles

Het klinkt misschien gek, maar PSV-Go Ahead Eagles is een topper. Tenminste als je het aan Peter Bosz vraagt. De club uit Deventer promoveerde in 2021 en speelt dus pas voor het derde jaar op rij in de Eredivisie. Toch doen ze het dit seizoen verrassend goed en is de Eindhovense club gewaarschuwd.

Go Ahead Eagles staat op een zesde plek op de ranglijst met een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer vijf Sparta. Dat is verrassend te noemen, maar niet voor Peter Bosz. “Het verbaast mij niet dat zij op die positie staan. Go Ahead Eagles heeft een leuke ploeg die al wat langer bij elkaar is. Dat werpt zijn vruchten af.”

"We moeten die euforie juist omzetten ineen flow"

Maar dat PSV woensdagavond ‘gewoon’ moet winnen is duidelijk. De Eindhovense ploeg wil kampioen worden en mag dus in dit soort wedstrijden niks laten liggen. Maar toch voert Bosz de druk op bij zijn ploeg. “Ik heb gezegd dat dit onze eerste topper van het seizoen is.” Bosz is de hele dag bezig met het scherp houden van zijn team. “Daar zijn we al vanaf dag één mee begonnen. We willen kampioen worden en dan moet je elkaar scherp houden. Laten we na de eerste vijf wedstrijden niet te euforisch worden. We moeten die euforie juist omzetten in een flow. Als dat gebeurt dan hoef ik niet veel meer te doen, maar zover zijn we nog niet.”

"Als klein jongetje ging ik met de trein naar Go Ahead Eagles"