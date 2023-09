Openbare laadpalen gaan als een speer: provincie loopt ruim voor op schema

In Brabant en Limburg zijn de afgelopen drie jaar in totaal 8000 openbare laadpunten voor elektrische auto’s geplaatst. De provincies lopen daarmee flink voor op schema, want er was tot juli 2024 voor uitgetrokken. Het gaat dus als een speer. Brabant heeft nu 11.000 openbare laadpalen, vier keer zoveel als drie jaar geleden, en er komen er in de komende jaren nog heel veel bij. Buiten de Randstad groeit het aantal laadpunten nergens zo snel als in Brabant.

Energiebedrijf Vattenfall plaatste woensdag in Sint Oedenrode het 8000e nieuwe laadpunt. Gedeputeerde Jos van der Horst (SP) is tevreden: "Het is goed nieuws voor Brabant."

Eén laadpaal per vijf auto’s

Er is nu één openbare laadpaal per vijf elektrische auto's. De meeste nieuwe laadpunten werden de afgelopen drie jaar geplaatst in:

Den Bosch (586)

Oss (280)

Oosterhout (260)

Roosendaal (260)

Meierijstad (234)

Alied Wessels Boer van Vattenfall legt uit hoe het komt dat het nu zo snel gaat. "Eerst kwamen er palen waar veel elektrische auto's waren. Nu gebruiken we een datamodel om in kaart te brengen waar het aantal elektrische auto's stijgt en nog gaat stijgen. Daardoor kunnen we vooraf zien waar de palen moeten komen."

Schaarse installateurs

Dat de laadbehoefte per gemeente beter in kaart wordt gebracht, heeft volgens haar meer voordelen. "De installateurs zijn schaars nu kunnen we de plaatsing van de laadpalen ver vooruit plannen." Brabant en Limburg zijn de eerste provincies die op zo'n grote schaal vooruitkijken bij het plaatsen van laadpalen.

"Publieke laadpalen vallen onder kleinverbruikaansluitingen", zegt een woordvoerder van netwerkbeheerder Enexis. Daar wordt in de plannen van gemeenten al rekening mee gehouden. "Maar we merken dat het laagspanningsnet vol begint te raken. We werken keihard om het elektriciteitsnet uit te breiden en te verzwaren, maar als het nodig is kan het laadvermogen van de palen worden verlaagd." Op piektijden komt er dan minder stroom uit de kabel en duurt het dus langer voordat de auto vol is.

Alied Wessels Boer: "Het verlagen van vermogen is slechts één van de mogelijkheden. We denken graag mee over nieuwe en innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld om het voor gebruikers aantrekkelijker te maken om op andere momenten te laden."

Auto als batterij

Daarnaast werkt Vattenfall aan iets nieuws: Vehicle2Grid. De laadpalen worden voorbereid om in de toekomst elektriciteit van de auto via de laadpaal terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De auto als batterij dus. "Een auto staat het grootste deel van de dag stil. Je kunt hem opladen op momenten dat de stroom goedkoop is en 's avonds stroom terug leveren om bijvoorbeeld de vaatwasser op te laten draaien."

Provinciebestuurder Jos van der Horst is trots dat Brabant de sprong naar voren heeft gemaakt. "Bijna alle gemeenten willen meewerken om nog verder te versnellen. Het is niet alleen goed voor de elektrische rijders maar voor elke Brabander. We werken met ons Schone Luchtakkoord hard aan minder stikstofuitstoot. Elektrisch rijden draagt daar flink aan bij."