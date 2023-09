Duizenden vuilniswagens uit Rotterdam storten afval voorlopig in Tilburg

Huisvuil uit het westen van het land wordt de komende tijd opgeslagen op de vuilnisbelt aan de Vloeiveldweg in Tilburg. Dat is nodig na een grote brand bij een afvalverwerker in Rotterdam. Het afval wordt tijdelijk opgeslagen voor een periode van vier weken, waarin 60.000 ton afval vanuit het westen van het land naar Tilburg wordt gebracht.

Dat betekent dat er in die periode duizenden vuilniswagens vanuit de Randstad naar Brabant rijden om het afval in Tilburg op te slaan. Na de vier weken wordt het afval weer weggehaald in Tilburg, om ergens anders verwerkt te worden.

De enorme brand bij de afvalverwerker in Rotterdam begon afgelopen donderdag en was een dag later nog niet onder controle. Een woordvoerder van dat bedrijf liet toen al tegenover de NOS weten dat het tijdelijk opslaan van afval op andere locaties een van de opties was.

‘Solidair met de randstad’

Normaal worden er duizenden kilo’s afval uit Utrecht, Den Haag en Rotterdam verbrand bij de oven in Rotterdam. Het besluit om Rotterdam uit de brand te helpen, komt van de provincie Noord-Brabant. "We voelen ons als Brabant solidair met de Randstad", zegt provinciebestuurder Saskia Boelema. "Met dit besluit zorgen we dat steden in het westen van het land schoon blijven."

Vuil uit heel Brabant

Op de Tilburgse vuilnisbelt, die in het noorden van de gemeente ligt, wordt huisvuil uit heel Brabant opgeslagen. Omdat een afvalverbrander in Moerdijk wordt verbouwd, werd er in Tilburg al 30.000 ton extra verwerkt.