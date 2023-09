Moeder Corrie (58) stalkte haar dochters jarenlang en krijgt tbs

De 58-jarige Corrie S. uit Tilburg heeft tbs met dwangverpleging gekregen voor het jarenlang stalken van haar dochters. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.

Door het obsessieve gedrag van hun moeder stonden de dochters altijd op scherp en hadden ze veel stress. Ze hebben nooit een ontspannen leven kunnen leiden en zijn van kinds af aan in een overlevingsmechanisme overgegaan, waardoor zij nu last ervaren, zo oordeelt de rechtbank.

De dochters van Corrie S. zagen geen andere mogelijkheid dan steeds maar aangifte te doen tegen hun eigen moeder en een contactverbod te eisen. Een van de dochters is nu 29 jaar oud en vertelde tijdens de zitting dat ze geen dag rust heeft: “Ik sta met die onrust op en ga ermee naar bed”, vertelde ze de rechters en ook haar eigen moeder. “Dit is geen leven, dit is overleven.”

Al 13,5 jaar hebben de dochters geen contact meer met hun moeder. Na een heftige scheiding kozen de dochters ervoor om hun moeder niet meer te zien. “Er is iets geknapt, toen in 2009”, wist Corrie.

'Moederliefde'

Maar Corrie legde zich er niet bij neer. Zij wilde wel contact, zij wilde wel voor haar dochters zorgen. “Dat is moederliefde”, hield ze de rechters voor. “Ik zou vriendinnen met ze kunnen zijn en ik kan ze veel bieden.”

En ondanks aangiftes van haar dochters en werkgevers en een contactverbod, zocht ze op allerlei manieren toch naar een mogelijkheid om haar dochters te spreken.

“Er is nooit een gesprek geweest”, treurde Corrie. En dus probeerde ze heel vaak tot een gesprek te komen via een werkgever, via Facebook of e-mails. Corrie had bijvoorbeeld tientallen keren gebeld naar het werk van een van de dochters en dertien keer de voicemail ingesproken met allerlei grove verhalen en details over haar dochter en haar werkgever.

Bij een latere werkgever kreeg ze ineens haar dochter als contactpersoon voor een eventuele baan in de zorg. En via de werktelefoon stuurde ze dan weer allerlei berichtjes.

Een andere dochter benaderde ze vele malen via Facebook om haar te vragen voor een lunch of een afspraak. Daarnaast belde ze vaak 112 of het 0900-nummer van de politie om aandacht te vragen.

Corrie werd al eerder veroordeeld en nu waren justitie en de rechtbank het wel eens. Corrie moet behandeld worden en gezien het feit dat ze haar eigen gedrag niet inziet, moet dat een verplichte behandeling worden.

Waanstoornis

Een psycholoog en een psychiater hebben geconcludeerd dat Corrie een ernstige psychotische stoornis heeft, namelijk een ernstige doorlopende waanstoornis die naar alle waarschijnlijkheid al ruim tien jaar aanwezig is.

Deze waanstoornis zorgt ervoor dat alles in het leven van Corrie gekleurd wordt door haar paranoïde wanen omtrent haar ex-partner en kinderen. Het herstel van contact met haar kinderen is haar ultieme doel, haar ultieme vorm van gerechtigheid, geworden.

Corrie heeft de overtuiging dat zij recht heeft op contact met haar kinderen. Daarbij lukt het haar niet om zich in te leven in de ander en te zien wat haar gedraag met anderen doet.

LEES OOK: Moeder stalkt haar eigen dochters jarenlang: tbs met dwangverpleging geëist